"Яблочный" ажиотаж обошел Петербург стороной

Сегодня, в России стартовали продажи новой модели iPhone. Однако ажиотажа в фирменных магазинах Санкт-Петербурга не наблюдается.

В одном из фирменных магазинов re:Store, расположенном на площади Восстания, к середине дня образовалась небольшая очередь. В ней всего около 10 человек и продвигаются они достаточно быстро. Еще несколько людей окружило стенд с новой "яблочной" моделью рассматривая и тестируя гаджет.

Как рассказал консультант магазина корреспонденту "РГ", очереди не было и с утра. Очень многие заходят, чтобы протестировать видеокамеру на новой модели смартфона или посмотреть цветовую гамму гаджетов. Те, кто все же покупают телефоны, в основном пользуются функцией онлайн-покупки или забирают смартфоны по предзаказу. Поэтому основную массу людей составляют те, кто просто зашел из любопытства.

Напомним, что перед стартом продаж в интернет - сервисах стали появляться объявления о продаже места в очереди за IPhone 11. В Петербурге цены таких предложений варьировались от 1000 до 200 тысяч рублей. По словам консультанта, прибегать к подобным услугам, по крайне мере в Петербурге, было бы бессмысленно.