В МИД РФ назвали безответственными планы Пентагона о прорыве ПВО Калининграда

"Во-первых, мы квалифицируем это как угрозы, а во-вторых, мы квалифицируем подобные заявления как абсолютно безответственные. В-третьих, мы видим, с какой легкостью политический бомонд в США оперирует столь серьезными и очень сложными вопросами, как мировая безопасность и стабильность, делает это безответственно, исходя из политических конъюнктурных соображений", - сказала Захарова в ходе брифинга.

Она также отметила, что подобные высказывания могут иметь отношение к текущему электоральному циклу в США и являются показателем глупости.

"Дальновидные люди, которые действительно выражают интересы людей, которые их назначают или избирают, никогда не будут делать подобные заявления, понимая, что они наносят репутационный ущерб той стране, которую они представляют", - заключила Захарова.

Ранее издание Breaking Defense сообщало со ссылкой на командующего ВВС США в Европе и Африке Джеффри Ли Харригана о разработке Пентагоном плана, который позволил бы уничтожить систему ПВО Калининградской области в случае "агрессии" со стороны Москвы. Этот план также подразумевает "всестороннюю" операцию с комбинированными атаками из космоса, с земли, воздуха, моря, а также в киберпространстве и радиоэлектронной сфере.

Видео: RT