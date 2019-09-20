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20.09.2019 12:31
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

В МИД РФ назвали безответственными планы Пентагона о прорыве ПВО Калининграда

Текст: Диана Ковалева
Москва расценивает заявления представителей Пентагона о разработке некоего плана по прорыву ПВО в Калининградской области как абсолютно безответственные. Об этом в пятницу заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Во-первых, мы квалифицируем это как угрозы, а во-вторых, мы квалифицируем подобные заявления как абсолютно безответственные. В-третьих, мы видим, с какой легкостью политический бомонд в США оперирует столь серьезными и очень сложными вопросами, как мировая безопасность и стабильность, делает это безответственно, исходя из политических конъюнктурных соображений", - сказала Захарова в ходе брифинга.

Она также отметила, что подобные высказывания могут иметь отношение к текущему электоральному циклу в США и являются показателем глупости.

Фото: youtube.com
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"Дальновидные люди, которые действительно выражают интересы людей, которые их назначают или избирают, никогда не будут делать подобные заявления, понимая, что они наносят репутационный ущерб той стране, которую они представляют", - заключила Захарова.

Ранее издание Breaking Defense сообщало со ссылкой на командующего ВВС США в Европе и Африке Джеффри Ли Харригана о разработке Пентагоном плана, который позволил бы уничтожить систему ПВО Калининградской области в случае "агрессии" со стороны Москвы. Этот план также подразумевает "всестороннюю" операцию с комбинированными атаками из космоса, с земли, воздуха, моря, а также в киберпространстве и радиоэлектронной сфере.

Видео: RT

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