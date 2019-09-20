В Госдуме оценили заявления американского генерала о Калининграде

Заявление американских военных относительно преодоления ПВО в Калининграде может быть попыткой отвлечь внимание от провала системы Patriot при атаке дронов на саудовские НПЗ, считает первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин.

"К сожалению, США и блок НАТО занимается только болтовней. По факту, против России никто и ничего противопоставить не может", - цитирует RT депутата.

По словам эксперта Международного института гуманитарно-политических исследований Владимира Брутера, американцы считают ПВО в Калининграде самой уязвимой точкой России. При этом именно здесь РФ может быстрее создать военную группировку, которая будет эффективно противостоять Западу. "Так что, очень многие сценарии готовятся с прицелом на Калининград. В данном сообщении нет никаких новаций", - рассказал он изданию.

Ранее командующий ВВС США в Европе и Африке Джефффри Ли Харригян заявил, что в НАТО разработан план, как уничтожить систему противовоздушной системы Калининградской области. "Если это когда-нибудь потребуется, мы будем готовы к их осуществлению", - отметил он.