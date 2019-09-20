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20.09.2019 13:55
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

В МО заявление генерала США о "покорении" Калининграда назвали легкомыслием

Текст: Иван Петров
Легкомыслие командующего ВВС США должно обеспокоить его непосредственных подчиненных. Так в министерстве обороны России прокомментировали заявления американских военачальников о возможностях Пентагона уничтожить противовоздушную оборону (ПВО) Калининградской области.
Фото: Стоян Васев/ТАСС Фото: Стоян Васев/ТАСС
Фото: Стоян Васев/ТАСС

"Легкомыслие командующего ВВС США в Европе генерала Джеффри Ли Харригана и его наивная вера в превосходство каких-то "планов" по покорению Калининграда должны обеспокоить, прежде всего, его непосредственных подчиненных. Которые, похоже, куда лучше знают одну из главных заповедей военачальников - "всякий план хорош только до сражения"", - заявили в российском военном ведомстве.

Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС
Глава Калининградской области ответил на заявление США о прорыве ПВО

В Минобороны России напомнили, что наша система ПВО в Калининградской области может отразить любую воздушную атаку США, в том числе истребителями 5-го поколения. "Регион надежно защищен от любых агрессивных планов, разрабатываемых в Европе залетными американскими генералами. И возможности системы ПВО в Калининградской области по обнаружению и при необходимости гарантированному уничтожению любых воздушных целей хорошо известны всем натовским пилотам, приближавшимся к воздушным границам Российской Федерации на Балтике", - пояснили в министерстве обороны РФ.

В полной мере возможности российской ПВО, отметили военные, касаются и "невидимых", но не для наших средств, а для американских налогоплательщиков и зарубежных покупателей, американских истребителей 5-го поколения.

В Минобороны также добавили, что волнение Пентагона по поводу того, что расчеты турецких С-400, поставленных Россией, десакрализируют образ американских "стелс"-самолетов F-35, небезосновательны.

Ранее издание Breaking Defense со ссылкой на командующего ВВС США в Европе и Африке Джеффри Ли Харригана заявило о разработке Пентагоном плана, позволяющего уничтожить систему ПВО Калининградской области в случае "агрессии" со стороны России. Он предусматривает всестороннюю операцию с комбинированными атаками с воздуха, земли, моря, из космоса, а также атаками в киберпространстве и радиоэлектронную борьбу.

Власть Работа власти Внешняя политика Правительство Минобороны Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Калининградская область Россия и США
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