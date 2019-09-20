Госсовет Крыма избрал главу республики

Главой Республики Крым на ближайшие пять лет вновь стал Сергей Аксенов. Такое решение сегодня принял Госсовет РК.

Депутаты выбирали из трех кандидатур, которые были предложены президентом России Владимиром Путиным. Он внес на рассмотрение Госсовета РК кандидатуры действующего главы республики Сергея Аксенова, депутата Госдумы от ЛДПР Павла Шперова, главы крымского отделения КПРФ Сергея Богатыренко. После выступления всех кандидатов за Аксенова на посту главы республики отдали свои голоса все 74 присутствующих депутата.

Председатель Госсовета РК Владимир Константинов отметил, что Аксенов единственный человек, способный реализовать масштабные преобразования в Крыму.

- Он новое явление в крымской политике и крымской истории, - отметил Константинов. - Наверное, сама судьба послала его нашей республике, и я никогда не забуду те дни и часы, которые отделяли Крым от исторической развилки весной 2014 года. В тот момент, когда не было ни одного желающего возглавить Крым, он подставил свое плечо, встал в строй рядом со мной, в одну команду, и эту силу увидел весь Крым, вся Россия и весь мир.

Аксенов торжественно принял присягу, пообещал соблюдать российскую и крымскую Конституцию и верно служить многонациональному народу Крыма.

- Я уверен, что наша политическая команда сможет на 100 процентов реализовать поставленные задачи, - заверил Аксенов депутатов.

Справка "РГ"

Сергей Аксенов родился 26 ноября 1972 года в городе Бельцы Молдавской ССР. Закончил Симферопольское высшее военно-политическое строительное училище и Университет экономики и управления. Занимал руководящие посты в разных коммерческих фирмах. В 2009 году организовал Всекрымское движение "Русское Единство". В 2010 году возглавил одноименную партию и стал депутатом Верховного совета АРК. Во время Крымской весны (27 февраля 2014 года) республиканский парламент назначил Аксенова премьер-министром Крыма. 14 апреля 2014 года Путин назначил Аксенова врио главы РК. Следующие пять лет политик совмещал должности главы региона и премьер-министра.