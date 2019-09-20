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20.09.2019 13:41
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Правительство Крыма возглавил Юрий Гоцанюк

Текст: Елена Гусакова (Симферополь)
Юрий Гоцанюк. Фото: Пресс-служба Совета министров Республики Крым Юрий Гоцанюк. Фото: Пресс-служба Совета министров Республики Крым
Юрий Гоцанюк. Фото: Пресс-служба Совета министров Республики Крым

Временно исполняющим обязанности председателя Совета министров Крыма назначен вице-премьер республики Юрий Гоцанюк. Распоряжение опубликовано на официальном сайте правительства региона.

"Исполнение обязанностей председателя Совета министров РК возлагаю на заместителя председателя Совета министров РК Гоцанюка Юрия Михайловича", - говорится в документе.

Фото: Пресс-служба главы Республики Крым
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В соответствии с законодательством в случае временного отсутствия председателя СМ РК глава республики вправе поручить исполнение обязанностей одному из заместителей премьера.

Глава Крыма Сергей Аксенов сегодня же сообщил журналистам, что в случае разделения полномочий главы РК и премьер-министра оно будет иметь декоративный характер.

- Ситуацию с разделением полномочий еще не изучал, - заверил он. - Все эти изменения чисто декоративные, даже если примем такое решение. Это будет без перестройки структуры, без увеличения штатной численности и финансирования. Обновление будет, но большинство министров подписывались под обязательствами выполнения до конца года ряда программ. Поэтому вполне возможно, что большая часть, а может и все члены правительства (те, у кого нет рисков неосвоения средств и невыполнения поставленных президентом задач) останутся работать. И итоги будем подводить ближе к концу года.

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При этом он отметил, что находящийся сейчас под следствием вице-премьер Виталий Нахлупин не войдет в состав нового правительства.

Аксенов также сообщил, что на следующей неделе планируется проведение сессий муниципальных советов и избрание их председателей.

Справка "РГ"

Гоцанюк Юрий Михайлович родился 18 июля 1966 года в селе Новая Деревня Красноперекопского района Крымской области. В разные годы возглавлял Нижнегорскую районную государственную администрацию и Первомайскую райгосадминистрацию. С 2016-го является заместителем председателя Совета министров РК.

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