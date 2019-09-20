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20.09.2019 18:10
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Краснодаре возбудили дело за стрельбу в "свадебном кортеже"

Текст: Анна Юркова (Краснодарский край)

В столице Кубани правоохранители возбудили уголовное дело в отношении 30-летнего жителя - участника "свадебного кортежа", который открыл стрельбу из пистолета в районе парка Галицкого.

У бывшего вице-президента ФК "Анжи" изъят арсенал оружия и боеприпасов

Как сообщили "РГ" в пресс-службе УМВД России по городу Краснодару, мужчине предъявлено обвинение в преступлении, предусмотренного пунктом "а" часть 1 статьи 213 УК РФ ("Хулиганство с применением оружия"). Ему грозит до пяти лет лишения свободы. 

Напомним, в одной из соцсетей появилось видео, на кадрах которого молодой человек за рулем черной иномарки несколько раз выстрелил в воздух их пистолета. Сегодня утром сотрудники ДПС задержали этот автомобиль. В ходе осмотра машины был изъят пистолет, который по предварительным данным, является охолощенным оружием. 

"При обследовании места происшествия на улице Восточно-Кругликовской правоохранители обнаружили четыре стреляных гильзы. Сейчас назначена баллистическая экспертиза изъятого оружия. Задержанный свою вину признает и раскаивается в содеянном. Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении", - уточнили в ведомстве.

У задержанного краснодарца, по данным полиции, также оказалось пять неоплаченных штрафов за превышения скорости на дорогах на общую сумму четыре тысячи рублей. Кроме того, мужчину оштрафовали на полторы тысячи рублей за управление автомобилем с затонированными передними стеклами и езду без ремня.   

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