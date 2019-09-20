Алексей Текслер вступил в должность губернатора Челябинской области

В Челябинске состоялась инаугурация губернатора региона Алексея Текслера, одержавшего победу на прошедших выборах. По традиции торжественное мероприятие прошло в Государственном академическом театре драмы имени Наума Орлова.

На церемонию новый глава региона прибыл в сопровождении министра энергетики России Александра Новака, полпреда президента в УрФО Николая Цуканова и главы Курганской области Вадима Шумкова.

Алексей Текслер присягнул на Конституции РФ и Уставе Челябинской области и поклялся соблюдать возложенные на него обязанности для процветания региона. С этого момента врио официально вступил в должность губернатора.