Российские военные выполнят наблюдательный полет над США

В рамках Договора по открытому небу российские инспекторы выполнят наблюдательный полет над территорией США. Он состоится в период с 22 по 30 сентября с аэродрома Грейт-Фолс.

По данным газеты Вооруженных сил РФ "Красная звезда", максимальная дальность полета составит 5130 километров, маршрут согласован с США. Будет задействован российский самолет Ту-154М ЛК-1. Присутствующие на его борту американские специалисты проконтролируют порядок применения аппаратуры наблюдения.

Ранее, с 9 по 14 сентября американские и украинские военные выполнили наблюдательный полет над территорией России на румынском самолете Ан-30.

Договор по открытому небу позволяет его странам-участницам открыто собирать информацию о вооруженных силах и мероприятиях друг друга. В Договор входят большинство стран НАТО, а также Россия, Беларусь, Украина, Грузия, Босния и Герцеговина и нейтральные Швеция и Финляндия.