Новости

Глава Facebook встретился с Трампом в Белом доме 03:27
За неделю 29 летательных аппаратов провели разведку у границ РФ 03:01
Американские сенаторы одобрили выделение Киеву 250 миллионов долларов 02:37
Российские военные выполнят наблюдательный полет над США 02:31
Лавров: США приступили к реализации планов по размещению оружия в космосе 02:02
СМИ: США планируют перебросить в Саудовскую Аравию авиацию и средства ПРО 01:12
Гончаренко объяснил провал ЦСКА во втором тайме матча с "Лудогорцем" 00:45
Российская разведка занялась сбором данных об атаке на саудовские НПЗ 00:26
"Уфа" - "Спартак" - онлайн-трансляция матча 10-го тура РПЛ 00:05
Военный самолет потерял над Германией два топливных бака 19.09.2019
США выслали двух сотрудников постпредства Кубы при ООН 19.09.2019
Совбез ООН не принял проект российской резолюции по Идлибу 19.09.2019
В Грозном потушили пожар в крупнейшем торговом центре Чечни 19.09.2019
В Крыму арестованы члены легализовавшей мигрантов полицейской ОПГ 19.09.2019
Появилось видео пожара в крупнейшем торговом центре Грозного 19.09.2019
В Москве шесть человек пострадали в ДТП с автобусом 19.09.2019
Площадь пожара в торговом центре Грозного увеличилась вдвое 19.09.2019
Легойда: РПЦ не против крещения младенцев, рожденных благодаря ЭКО 19.09.2019
В Амстердаме застрелили бельгийского футболиста 19.09.2019
Огонь охватил все три этажа торгового центра в Грозном 19.09.2019
В Грозном загорелся крупный торговый центр 19.09.2019
Воронеж и Сербия становятся ближе друг к другу 19.09.2019
Суд арестовал чиновника Минкультуры Мосолова 19.09.2019
Заместителем руководителя Роскомнадзора назначен Адександр Чечин 19.09.2019
РФ и КНР наложили вето на проект западной резолюции по Идлибу 19.09.2019
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Можно ли требовать доплаты с граждан при расселении
Можно ли требовать доплаты с граждан при расселении
Какие гаджеты удобны пожилым
Какие гаджеты удобны пожилым
В выходные центр России ждет барическая "бензопила"
В выходные центр России ждет барическая "бензопила"
20.09.2019 02:31
Рубрика: Власть

Российские военные выполнят наблюдательный полет над США

В рамках Договора по открытому небу российские инспекторы выполнят наблюдательный полет над территорией США. Он состоится в период с 22 по 30 сентября с аэродрома Грейт-Фолс.

Фото: Максим Туманов/РИА Новости
Опубликовано видео полета российских Ту-160 над Балтикой

По данным газеты Вооруженных сил РФ "Красная звезда", максимальная дальность полета составит 5130 километров, маршрут согласован с США. Будет задействован российский самолет Ту-154М ЛК-1. Присутствующие на его борту американские специалисты проконтролируют порядок применения аппаратуры наблюдения.

Ранее, с 9 по 14 сентября американские и украинские военные выполнили наблюдательный полет над территорией России на румынском самолете Ан-30.

Договор по открытому небу позволяет его странам-участницам открыто собирать информацию о вооруженных силах и мероприятиях друг друга. В Договор входят большинство стран НАТО, а также Россия, Беларусь, Украина, Грузия, Босния и Герцеговина и нейтральные Швеция и Финляндия.

Власть Безопасность Армия В мире США
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

РФ и КНР наложили вето на проект западной резолюции по Идлибу
Путин подписал указ про упрощение получения гражданства РФ
Кремль ответил на сообщения о срыве нормандского саммита
В Минобороны объяснили неэффективность систем ПВО США
Медведев назвал размер МРОТ на 2020 год