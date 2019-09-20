СМИ: Американский актер Микки Рурк попросил похоронить его на Украине

Популярный голливудский актер и в некотором роде боксер Микки Рурк попросил похоронить его в украинском селе Загорцы в Хмельницкой области.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на интервью артиста одному из национальных СМИ.

По словам Рурка, такая идея пришла ему в голову после того, как Дмитрий Корнейчук, близкий друг и помощник актера, показал патрону, где похоронен его, Корнейчука, дед.

"Когда я умру, не хочу, чтобы меня похоронили здесь (в Америке - "РГ-Кинократия"). Я хочу, чтобы меня похоронили там", - уведомил Микки.

Ранее сообщалось, что сделавшего очередную "пластику" 67-летнего Рурка перестали узнавать.

Перед этим Стас Барецкий нафантазировал, что Микки снимется в его предполагаемом "Брате 3".