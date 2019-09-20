Совет Федерации выберет председателя 25 сентября

На первом заседании осенней сессии Совета Федерации сенаторы выберут председателя палаты.

"В начале заседания будет рассмотрен вопрос о председателе Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации", - говорится в анонсе заседания, размещенном на сайт верхней палаты парламента.

Согласно регламенту Совфеда, при подтверждении полномочий сенатор должен вновь пройти процедуру избрания на ранее занимаемый пост.

Действующий спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко была вновь наделена полномочиями сенатора от Санкт-Петербурга в понедельник.

Ранее она заявила журналистам, что не будет проситься на должность председателя СФ, но если коллеги предложат, готова продолжить исполнять эти функции.

Валентина Матвиенко бессменно возглавляет Совет Федерации с 2011 года.