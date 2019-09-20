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20.09.2019 16:29
Рубрика: Власть

Совет Федерации выберет председателя 25 сентября

Текст: Галина Мисливская
Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости
Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

На первом заседании осенней сессии Совета Федерации сенаторы выберут председателя палаты.

"В начале заседания будет рассмотрен вопрос о председателе Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации", - говорится в анонсе заседания, размещенном на сайт верхней палаты парламента.

Фото: пресс-служба СФ
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Согласно регламенту Совфеда, при подтверждении полномочий сенатор должен вновь пройти процедуру избрания на ранее занимаемый пост.

Действующий спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко была вновь наделена полномочиями сенатора от Санкт-Петербурга в понедельник.

Ранее она заявила журналистам, что не будет проситься на должность председателя СФ, но если коллеги предложат, готова продолжить исполнять эти функции.

Валентина Матвиенко бессменно возглавляет Совет Федерации с 2011 года.

Власть Работа власти Законодательная власть Совет Федерации
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