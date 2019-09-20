Трамп назвал "партизаном" тайного разоблачителя разведки

Первым о существовании некоей жалобы в отношении Трампа в конце минувшей недели сообщил, не вдаваясь в детали, один из самых убежденных критиков главы государства, председатель комитета по разведке палаты представителей Адам Шифф. Затем в среду вечером газета The Washington Post сообщила о написанном неким офицером американских спецслужб руководству разведсообщества США рапорте, в котором он информировал о якобы "чересчур доверительном" разговоре Трампа с главой иностранного государства и якобы данном главой Белого дома "обещании". Известно, что в последнее время Трамп общался как минимум с пятью зарубежными лидерами.

События стали активно раскручиваться в пятницу. Сначала та же The Washington Post уточнила, что речь шла о разговоре американского президента с главой Украины Владимиром Зеленским, а сам рапорт, который, как выяснилось, был подан в Вашингтон сотрудником американской резидентуры в Киеве. Отметим, что встреча Трампа и Зеленского запланирована на полях Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке 25 сентября. Известно, что в конце июля Трамп сказал Зеленскому, что Украина может улучшить свою репутацию и свое "взаимодействие" с Соединенными Штатами, всесторонне расследуя факты коррупции во властных структурах страны.

Как сообщает The New York Times, Эндрю Бакай, бывший сотрудник ЦРУ и Пентагона, который специализируется на вопросах информирования о нарушениях и проверке безопасности работы спецслужб, подтвердил, что он представляет должностное лицо, которое подало жалобу в отношении Трампа своему руководству в Вашингтоне. Бакай отказался назвать личность своего клиента и сказал, что не будет раскрывать детали жалобы.

Тем временем в американских медиа сообщается о том, что Трамп в обмен на некие преференции якобы пытался добиться от украинского президента инициирования судебного дела в отношении сына Джозефа Байдена, который работал в коммерческой сфере с прежними властями Украины. Байден, потенциальный кандидат от демократов на предстоящих выборах президента США 2020 года, рассматривается аналитиками как самый сильный противник действующему главе государства. При этом также говорилось о том, что в последнее время посредником в общении с украинскими официальными лицами якобы выступал адвокат Трампа и бывший мэр Нью-Йорка Рудольф Джулиани.

Сам президент США, прибывший с визитом в Австралию, в пятницу заявил журналистам, что жалоба заявителя на него, взбудоражившая Вашингтон, является "смешной" и относится к "совершенно идеальному разговору". Трамп сказал, что не знает ни личности осведомителя, ни точных обвинений в его адрес, но все его разговоры с иностранными лидерами, по его словам, "всегда были уместны". "Это информатор-партизан, - сказал Дональд Трамп.- Это просто очередная политическая хакерская работа. Вот и все".

Глава Белого дома также напомнил о том, что при любом его телефонном разговоре с иностранным лидером присутствуют несколько помощников и советников. "Странно, что при таком количестве людей, которые слышали или знают об этом прекрасном и уважительном разговоре, они не сказали ни слова. Вы знаете причину, по которой они этого не сделали?" - написал президент США в Twitter.

Демократы в нижней палате конгресса потребовали проведения независимого парламентского расследования. Сразу три комитета палаты представителей создали комиссии на предмет выяснения того, пытался ли Трамп заручиться помощью иностранного государства для переизбрания на второй срок. Только на роль "зарубежного помощника" Трампа на этот раз выбрана не Москва, а, как ни парадоксально, Украина.

Со своей стороны Адам Шифф, отвечая на твит, в котором Трамп назвал информатора "партизаном", заявил, что критика президента может отпугнуть других разоблачителей выступить против главы Белого дома. "Ваша атака против информатора повышает вероятность того, что о коррупции не будет сообщаться, и увеличивает риск незаконных репрессий", - сказал Шифф, обращаясь к Трампу.

Чуть позже в пятницу Шифф заявил, что жалоба "содержит нечто более зловещее, чем просто политические разногласия". По его словам, он не получил "адекватного ответа" от Белого дома на запрос его и двух других комитетов о предоставлении информации, касающейся общения Джулиани с украинскими официальными лицами.

В свою очередь, спикер палаты представителей Нэнси Пелоси сказала, что будет "руководить" работой комиссий и призвала исполняющего обязанности директора национальной разведки Джозефа Магуайра "поддержать закон" и предоставить конгрессу информацию по жалобе заявителя. Ранее демократы обвинили Магуайра "в игнорировании закона", возможно, в целях защиты или другого высокопоставленного чиновника, хотя сотрудники разведки настаивали на том, что они блокировали доступ законодателей к жалобе в соответствии с законом, а не политикой.

Одновременно с этим наблюдательный орган разведывательного сообщества постановил, что рапорт информатора "заслуживает доверия, связан с неотложным вопросом и должен быть передан лидерам конгресса в рамках процесса, предусмотренного законодательством США".

Тем временем даже не имеющие особых симпатий к Трампу аналитики выразили сомнение в том, что Трамп мог давать некие "некорректные обещания" главе другого государства, которые нарушают законодательство США. Так, телекомпания CNN напомнила о том, что президент почти никогда не разговаривает наедине по телефону с иностранным лидером. Кроме того, эксперты отметили, что анонимный источник из числа сотрудников американской разведки нарушил правило "Фирмы": по закону он должен был передать жалобу в комитеты по разведке палаты и сената в течение недели. Он этого не сделал. Наконец, эксперты CNN признались, что даже если Трамп действительно раскрыл секретную информацию в разговоре с иностранным лидером, то он, как президент, "имеет полное право рассекретить что-либо в любое время".

В любом случае и рапорт "партизана", и реакция как самого президента, так и представителей демпартии, всколыхнула и без того шаткий в политическом отношении Вашингтон и рискует заслонить по степени резонанса начинающуюся на следующей неделе ключевую стадию заседания Генеральной ассамблеи ООН.

Тем временем

Президент Трамп и премьер-министр Австралии Скотт Моррисон ответили на вопросы журналистов на пресс-конференции, которая прошла в пятницу в 19.45 по московскому времени. Президента США не спросили о жалобе заявителя. Он ответил на вопросы о Китае, торговле и санкциях против Ирана.