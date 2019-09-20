Трамп: США готовы нанести удар по 15 объектам в Иране

Вашингтон готов нанести удар по 15 "большим объектам" в Иране, но не хочет этого делать, заявил в пятницу президент США Дональд Трамп.

"Cамое легкое, что я могу сделать, - это сказать: "Давайте, вырубите 15 разных больших объектов в Иране. Я могу это сделать, и все готово. Все готово. Но я не хочу делать этого, если могу не делать", - цитирует Трампа РИА Новости.

Американский лидер также отметил, что, не торопясь наносить удар по Ирану, он демонстрирует силу, а не слабость.

"Если показываешь силу, то надо показывать и сдержанность. Поступать по-другому гораздо проще. Иран знает, что если они будут плохо себя вести, то времени у них нет. Дела у них идут плохо, хотя я бы хотел, чтобы они шли хорошо... Проблем в Иране много", - сказал Трамп.

Ранее он также заявил о готовности Вашингтона применить военные меры в отношении Тегерана, а также о введении санкций против иранского Центробанка.

Напомним, что 14 сентября были атакованы два крупнейших предприятия саудовской национальной нефтяной компании Saudi Aramco. Ответственность за нападение взяли на себя мятежники-хуситы из йеменского движения "Ансар Аллах". США обвинили в произошедшем Иран, такого же мнения придерживается и Саудовская Аравия. В Тегеране обвинения в свой адрес категорически отрицают.