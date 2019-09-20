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20.09.2019 18:50
Рубрика: В мире

Трамп: США вводят санкции против Центробанка Ирана

Текст: Диана Ковалева

Вашингтон вводит санкции против Центрального банка Ирана. Об этом в пятницу заявил президент США Дональд Трамп.

"Это самые высокие по уровню санкции, которые когда-либо накладывались на эту страну", - заявил американский лидер.

Фото: REUTERS
Болтон мешал Трампу вести переговоры с Ираном

По данным Минфина США, под ограничительные меры также попал Национальный фонд развития Ирана и компания Etemad Tejarate Pars Co. Как заявил глава ведомства Стивен Мнучин, иранский Центробанк был "последним источником средств" для Тегерана.

Напомним, что 14 сентября были атакованы два крупнейших предприятия саудовской национальной нефтяной компании Saudi Aramco. Ответственность за нападение взяли на себя йеменские мятежники-хуситы. США обвинили в произошедшем Иран, такого же мнения придерживается и Саудовская Аравия. В Тегеране обвинения в свой адрес категорически отрицают.

Центральное командование Вооруженных сил США направило в Саудовскую Аравию криминалистов. Американские специалисты помогают местным властям в оценке атак на нефтяные объекты королевства.

В мире США В мире Ближний Восток Иран Санкции против Ирана
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