Турция развернет С-400 "Триумф" в декабре

Турецкая армия завершит монтаж зенитных комплексов С-400 "Триумф" на их позициях в декабре, пишет Haberler со ссылкой на министра обороны страны Исмаила Демира.

- Поставки скоро заканчиваются. В техническом смысле система будет установлена в декабре. Но это не значит, что она готова к использованию. Есть еще много технических вопросов: обучение расчетов, интеграция в систему воздушного трафика и другие. После их решения С-400 заступят на боевое дежурство. Произойдет это в апреле, - рассказал министр.

Напомним, Турция получила от России два дивизиона зенитных ракетных комплексов С-400 "Триумф". Поставки проходили под жесточайшим давлением США, требовавших от Анкары отказаться от российских систем ПВО. За "непокорность" Турцию исключили из программы американского истребителя пятого поколения F-35. В ответ Анкара начала переговоры с Москвой о покупке истребителей Су-57.