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30.08.2019,  
15:25
Текст:  Антон Валагин

Турция начала переговоры о покупке истребителей Су-57

Представители Турции ведут переговоры с российскими властями о приобретении истребителей пятого поколения Су-57.

- Мы уже сотрудничаем с Россией по рамках контракта по С-400. Но послед того, что мы увидели на выставке (МАКС-2019. - ред.), наши ведомства: Минобороны, Управление оборонной промышленности, - продолжили переговоры с российской стороной, - заявил президент Турции в эфире национального телеканала NTV.

Напомним, в день открытия Московского авиасалона Эрдогану показали Су-57.

Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости
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- А он уже летает? - спросил турецкий президент.

- Летает, вы это сегодня увидите, - ответил Владимир Путин.

- А можно его купить? - поинтересовался Эрдоган.

- Можете купить, - улыбнулся Путин.

Позже в интервью турецким журналистам глава Турции не исключил приобретения российских истребителей Су-35 и Су-57. "Почему бы и нет? Мы же не впустую приехали", - сказал Эрдоган. Он отметил что если США сохранят свою позицию по F-35, то "Турция сама о себе позаботится".

Вашингтон исключил Анкару из программы истребителя пятого поколения F-35 после поставок в Турцию российских зенитных систем С-400.

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