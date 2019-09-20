UFC планирует провести третий бой между Миочичем и Кормье

Глава UFC Дана Уайт рассказал о планах организации провести третий поединок в тяжелом весе между чемпионом Стипе Миочичем и Даниэлем Кормье.

По мнению Уайта, такой бой будет интересен, однако для того, чтобы определиться с датой его проведения, нужно немного подождать.

"Стипе еще восстанавливается после боя, у него были серьезные повреждения, - приводит слова Уайта Mmajunkie. - Так что надо дождаться, кода он окончательно поправится и тогда организуем третий поединок. Думаю, что это будет самая интересная трилогия в тяжелой весовой категории".

Миочич победил Кормье нынешним летом, взяв реванш за поражение, которое потерпел год назад.