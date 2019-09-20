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В Сети появились новые подробности о следующем поколении PlayStation

Текст:   Богдан Бобров
20.09.2019,  
11:48
Фото: Богдан Бобров/РГ Фото: Богдан Бобров/РГ
Фото: Богдан Бобров/РГ

Нынешнее консольное поколение стало первым, в рамках которого вышли устройства, значительно различающиеся по техническим характеристикам в рамках одной номерной линейки.

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Сперва, Microsoft и Sony выпустили "прокаченные" версии своих устройств - X и Pro, а теперь и Nintendo готовит к релизу сильно урезанную версию Switch. Разные ревизии одних и тех те приставок появлялись и раньше, но они не имели таких разительных отличий, как, например, PS4, выпущенная на старте продаж в 2013 году, и актуальная PS4 Pro из 2019.

Есть большая вероятность, что в следующем году новые домашние игровые системы пойдут по тому же пути, и, помимо условной PlayStation 5, будет представлена PlayStation 5 Pro. Об этом пишет Wccftech со ссылкой на японского журналиста Зенджи Нишикаву.

Согласно источнику, в японской компании учли высокий спрос геймеров на модель высокого класса и планируют дать игрокам то, что они хотят, сразу на старте нового поколения.

Если информация подтвердится, то отличия будут строиться, скорее всего, вокруг графического процессора с возможностью трассировки лучей.

Впрочем, на данный момент информация не подкреплена данными из официальных источников, а в Sony продолжают хранить молчание.

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