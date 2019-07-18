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Nintendo анонсировала обновленную версию консоли Switch

18.07.2019,  
12:10
Текст:  Владимир Болотин
Компания Nintendo выложила на своем сайте информацию о новой версии приставки Switch.
Фото: Nintendo Фото: Nintendo
Фото: Nintendo

Продажи консоли начнутся в августе, модель должна будет заменить на рынке оригинальную модель. Стоимость новинки составит 29 980 иен (около 17,4 тысячи рублей). Столько же стоит и текущая модель Switch.

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Как отмечается, новая Nintendo Switch получила улучшенный аккумулятор и будет способна проработать до 9 часов. В The Legend of Zelda: Breath of the Wild на консоли можно будет играть до 5,5 часов.

Внешне же обновленная Switch не будет отличаться от оригинальной версии - консоль выйдет с серыми или красно-синими джойконами.

Ранее стало известно, что осенью в продажу поступит консоль Nintendo Switch Lite

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