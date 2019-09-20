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20.09.2019 11:02
Рубрика: Видео

Видео: элитный спорткар приспособили для перевозки мебели

Текст: Вадим Давыденко

В условиях современного мегаполиса, при невероятной загруженности дорог и растущих ценах на топливо, область применения элитных спорткаров не так уж и широка. Можно делать в салоне эффектные селфи в стиле "я и моя ласточка". Можно знакомиться - даже с некоторым успехом - с девушками на улице. Можно... Да вот вроде бы и всё. Не в булочную же, в самом деле, на таком шедевре автопрома ездить.

Фото: скриншот с www.youtube.com
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Но житель Денвера (штат Колорадо) под ником dropout_c7 нашел-таки практическое применение для своего Chevrolet C7 Corvette Stingray. Спорткар, разгоняющийся до 100 км/ч за 3,8 секунды, он использовал как старенькую "копейку" с багажником на крыше. То есть для перевозки всякого барахла, когда разъезжался со своей девушкой, видимо, после эпического "знаешь, нам нужно расстаться". Со скоростью всего лишь 15-20 км/ч, но весело и с чувством собственного достоинства, молодой человек укатил в романтическую даль с диваном на крыше.

Это видео молниеносно собрало в Instagram две с половиной тысячи лайков и почти три сотни комментариев. Похоже, парень с элитной тачкой и чувством юмора недолго будет одиноким. Да еще и с диваном.

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