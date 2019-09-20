Видео: пожарные в Венгрии опозорились на показательном шоу

Знаете, почему в Венгрии вслед за пожарной машиной на вызов всегда выезжает "скорая"? Чтобы оказать помощь огнеборцам, попавшим в беду еще до того, как они приехали на место происшествия. В этой шутке - лишь доля шутки, а остальное - чистая правда, судя по видео, снятому на показательных выступлениях местных спасателей перед школьниками в небольшом венгерском городке Вац.

По сценарию, пожарный автомобиль должен был лихо подкатить к специально зажженной легковушке, экипаж должен был размотать рукав и в считанные секунды потушить пламя.

Но не так пошло с самого начала. С первого виража, который заложил водитель, эффектно объезжая очаг возгорания, спецавтомобиль сильно накренило влево, но шофер не растерялся и так резко заложил руль вправо, что машина, прокатившись несколько метров на двух колесах, рухнула набок.

Пятеро огнеборцев оказались в больнице с небольшими травмами, организаторы показательного шоу пережили несколько минут позора, но школьники, гости мероприятия, похоже, не разочарованы: им показали гораздо больше, чем было обещано в программе мероприятия.