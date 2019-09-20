Во время шоу в турецком отеле детей из России облили горящим маслом

В турецком отеле произошел очередной инцидент с туристами из России. Во время ужина в одной из гостиниц в поселке Кестель повар решил устроить шоу. Но что-то пошло не так, и горящее масло полилось на людей.

К счастью, никто не погиб, но пострадали восемь человек, среди них - двое несовершеннолетних. "Это мои сыновья. Одному 3,5 года, другому - 10 лет", - рассказал порталу E1 отец мальчиков. По словам мужчины, у одного ребенка ожоги второй и третьей степени, он обгорел на 27 процентов.

Что интересно, первую помощь оказали туристы из Германии и Нидерландов. А вот россияне "стояли в стороне и снимали происходящее".

Ранее посол РФ в Анкаре Алексей Ерхов объяснил участившиеся случаи гибели россиян в Турции увеличившимся турпотоком. "Нынешний туристический сезон оказался очень тяжелым", - отметил дипломат. И назвал конкретные цифры.

По данным посольства, в этом году на курортах Турции погибли 88 россиян, а в 40 случаях пришлось прибегнуть к медицинской эвакуации.