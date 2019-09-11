Посол прокомментировал участившиеся случаи гибели россиян в Турции

Различных происшествий с российскими туристами на юге Турции стало больше. Увеличилось и число погибших на курортах. С начала сезона зафиксировано 88 летальных случаев, а также порядка 40 фактов медицинской эвакуации.

"Это связано с увеличившимся туристическим потоком", - объяснил посол РФ в Анкаре Алексей Ерхов. В интервью РИА Новости он назвал и конкретные цифры. В прошлом году Турцию посетили почти 6 миллионов россиян. В этом году их будет больше. При этом многие, отправляясь в заграничную поездку, не думают о последствиях.

Например, люди преклонного возраста, страдающие сердечно-сосудистыми заболеваниями. Они приезжают в Турцию летом, когда жарко, душно, высокая влажность. "Погодно-климатические условия значительно отличаются от российских. Отсюда инфаркты, инсульты и многое другое", - подчеркнул дипломат.

В последнее время участились случаи ДТП с туристическими автобусами. Также гибнут дети, чего не было раньше.