Военкоматы займутся проживающими не по прописке призывниками

В скором времени российские военкоматы смогут ставить на воинский учет молодых людей, проживающих на подведомственной им территории, но не имеющих там ни постоянной, ни временной регистрации.

В настоящее время военкоматы работают только с призывниками, официально оформленными по месту жительства. Этой лазейкой пользуются многие парни, не желающие служить. Они проживают у родственников, знакомых, либо снимают жилье, но не регистрируются на нем.

Согласно разработанным военным ведомством поправкам в Положение о воинском учете, молодых людей, которые в силу различных обстоятельств, например, учебы в вузе, оказались в чужом городе и не имеют там регистрации, обяжут становиться на воинский учет в военкоматах по месту их фактического проживания.

По новым правилам, призывники, покинувшие родные места более чем на 3 месяца, должны будут в течение двух недель после приезда в новый город принести в местный комиссариат справку из учебного заведения или со своего места работы. Даже без штампа о регистрации по месту нынешнего проживания такая справка станет основанием для постановки на воинский учет.

Для проигнорировавших же новые требования будут ужесточены санкции.

Изменения предусмотрены проектом постановления правительства РФ, которое сейчас проходит общественное обсуждение и антикоррупционную экспертизу. "Российская газета" подробно рассказала об этом документе еще в начале сентября.