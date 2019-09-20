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20.09.2019 03:01
Рубрика: Власть

За неделю 29 летательных аппаратов провели разведку у границ РФ

Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости
Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости

На этой неделе российские истребители дежурных сил ПВО 21 раз поднимались на перехват и сопровождение иностранных воздушных судов у границ России. Такую информацию озвучило Министерство обороны РФ.

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По данным военного ведомства, за этот период разведку вдоль границ провели 29 иностранных летательных аппаратов, пишет в пятницу газета Вооруженных сил РФ "Красная звезда". Отмечается, что благодаря профессиональным действиям российских летчиков, воздушное пространство страны нарушено не было.

Неделей ранее у границ РФ были зафиксированы 27 иностранных летательных аппаратов.

Власть Безопасность Армия Правительство Минобороны
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