За неделю 29 летательных аппаратов провели разведку у границ РФ

На этой неделе российские истребители дежурных сил ПВО 21 раз поднимались на перехват и сопровождение иностранных воздушных судов у границ России. Такую информацию озвучило Министерство обороны РФ.

По данным военного ведомства, за этот период разведку вдоль границ провели 29 иностранных летательных аппаратов, пишет в пятницу газета Вооруженных сил РФ "Красная звезда". Отмечается, что благодаря профессиональным действиям российских летчиков, воздушное пространство страны нарушено не было.

Неделей ранее у границ РФ были зафиксированы 27 иностранных летательных аппаратов.