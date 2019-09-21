Автомобили Ravon вернулись в Россию: что будут продавать, какие планы

После полуторалетнего перерыва узбекская марка Ravon возвращается в Россию.

Напомним, что Ravon в 2015 году стали называться машины, которые выпускаются на совместном предприятии под Ташкентом "GM Uzbekistan". Ранее производимые здесь авто продавались в том числе в России под маркой Chevrolet, а также Daewoo. Среди них, в частности, была знаменитая модель Daewoo Nexia, которая в конце 1990-х была в верхних строчках популярности продаж в России.

Сейчас Ravon возвращается в Россию с тремя моделями: R2, R3 и R4. По сути, эти те же машины, которые продавались на российском рынке раньше, разве что у них немного подновилась комплектация вроде теперь обязательной в РФ кнопки экстренного вызова "ЭРА-ГЛОНАСС".

Компактный хэтчбек Ravon R2, который представляет из себе слегка перелицованный Chevrolet Spark оснащается мотором 1,2 л. (85 л.с.) и стареньким, но надёжным четырехступенчатым "автоматом".

На выбор предлагаются три комплектации. Первая Comfort стоит 646 тысяч рублей, здесь есть две передние подушки безопасности, магнитола с 2 колонками, электроусилитель руля. Вторая Optimum за 678 тысяч рублей идет с кондиционером, бортовым компьютером, 4 аудиоколонками и 4 подушками безопасности. Самая дорогая комплектация Elegant за 697 тысяч рублей имеет дополнительно парктроники, 6 подушек безопасности и 6 колонок аудиосистемы.

Новый седан В-класса Ravon Nexia R3 (переработанный Chevrolet Aveo) комплектуется мотором двигателем 1.5 (106 л.с.). В комплектации с "механикой" машина предлагается за 670 - 697 тысяч рублей, с шестиступенчатым "автоматом" - за 734 - 748 тысяч рублей.

Наконец, самая большая модель из Узбекистана - Ravon R4 (тот же самый Chevrolet Cobalt) имеет одинаковый с "Нексией" мотор и коробки, в салоны дилеров машину завозят по цене 678 - 702 тысячи рублей за вариант "на ручке" и за 743 - 756 тысяч рублей за модификацию с АКПП.

Основная новость, связанная с возвращением Rovon в Россию, заключается в том, что теперь модель R3 Nexia будет вместо Узбекистана выпускаться в Казахстане на предприятии "СарыаркаАвтоПром" - это позволяет оптимизировать расходы, так как Казахстан входит в Таможенный союз. Ну а модели Ravon R2 и R4 для российского рынка пока по-прежнему делают в Узбекистане.

Для продвижения Ravon на российском рынке компания в ближайшее время планирует создать разветвленную сеть дилеров из 65 предприятий по всей стране (пока число дилерских центров насчитывает 45 салонов). Гарантия на автомобили составят три года или 100 тысяч километров пробега. До конца текущего года узбекское предприятие планирует ввезти в Россию 11 тысяч автомобилей, план на следующий год - занять 2% российского авторынка.