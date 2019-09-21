На следующей неделе певец с безупречной вокальной техникой и внешностью плейбоя выступит в сопровождении лучшего биг-бэнда России, фестиваль РНО вернет меломанов к былым возлюбленным, Сальери выступит на разогреве у Моцарта и Чайковского, а красотку из Румынии сопроводит почетный зальцбургский эскорт.

Кто играет: Курт Эллинг в сопровождении Московского джазового оркестра под управлением Игоря Бутмана.

Что играет: Свинг.

Почему идти: Курт Эллинг свингует там, где, кажется, что это невозможно. Он мастерски меняет темпы, в голосе его слышны юмор и сарказм, а манера звукоизвлечения напоминает о Фрэнке Синатре. Обладатель "Грэмми", певец с безупречной вокальной техникой и внешностью плейбоя выступит в сопровождении лучшего биг-бэнда России, отмечающего в этом году свое 20-летие. Есть подозрение, что это выльется в лучший джазовый концерт сезона.

Где, когда, сколько: Концертный зал "Зарядье"; 27 сентября; 800 - 5 000 руб.

Фото: Фонд Плетнева

Кто играет: Российский национальный оркестр под управлением Михаил Плетнева, Московский областной хор имени А.Д. Кожевникова, солисты Анастасия Белукова, Артем Гарнов. Текст читает Кирилл Пирогов.

Что играет: Э. Григ - музыкально-литературная фантазия "Пер Гюнт".

Почему идти: Говоря о самых значимых концертах в Москве за последнее десятилетие, меломаны неизменно упоминают литературно-музыкальную фантазию "Пер Гюнт", исполнявшуюся на первом Большом фестивале РНО. И хотя "возвращаться к былым возлюбленным" не рекомендуется, "Пер Гюнт" вновь прозвучит на фестивале - к вящей радости тех, кто тогда пропустил тот яркий фейерверк. Десять лет назад в роли чтеца, совмещающего в одном лице десяток образов, выступил Василий Лановой, сейчас героев драматической драмы Ибсена озвучит Кирилл Пирогов. Ну а удивительная музыка Грига в фирменной интерпретации РНО останется неизменной

Где, когда, сколько: Концертный зал им. Чайковского; 30 сентября; 600 - 5 000 руб.

Фото: МКЗ "Зарядье"

Кто играет: Адела Захария, оркестр "Камерата Зальцбург" (дирижер и солист Григорий Асс).

Что играет: В. А. Моцарт - Арии и серенады.

Почему идти: Румынка Адела Захария судя по всему прямо наследует своей знаменитой соотечественнице Анжеле Георгиу. Обладательница изумительного колоратурного сопрано два года назад завоевала Гран-при одного из самых престижных мировых оперных конкурсов - "Опералия", а сегодня имеет самые завидные ангажементы. Адела - великолепная Виолетта, Джильда, Мария Стюарт и одна из лучших Лючий нашего времени - так же блестяще поет моцартовские партии, в чем нам и предстоит убедиться на концерте в "Зарядье". В качестве почетного эскорта знойной красавицы выступит оркестр "Камерата Зальцбург", со времен Бернхарда Паумгартнера признаваемый эталоном "моцартовского звука".

Где, когда, сколько: Концертный зал "Зарядье"; 25 сентября; 1 000 - 3 000 руб.

Фото: Pro.Motion

Кто играет: Ансамбль Hortus Musicus под управлением Андреса Мустонена, оркестр фестиваля "Зеркало в зеркале", ансамбль Kammermuusikud, Диана Лиив, Лехо Карин, Ольга Воронова, Кадри-Анн Сумера и др.

Что играет: Произведения А. Пярта, Л. Сумера, Р. Кангро, Р. Леденева, Г. Канчели и др.

Почему идти: Уже в пятый раз группа энтузиастов проводит в Москве фестиваль "Зеркало в зеркале", изначально посвящавшийся эстонскому минималисту композитору Арво Пярту, но постепенно превратившийся в зеркало современной музыки. Тем не менее центральной фигурой фестиваля остается Пярт - один из важнейших композиторов нашей эпохи. Главное событие - исполнение оркестром "Зеркало в зеркале" его Четвертой симфонии. Название этой симфонии Пярта, с одной стороны, отсылает к ее заказчику - филармоническому оркестру Лос-Анджелеса, но с другой, в переводе с испанского означает "ангелы". И это действительно ангельская музыка, полная небесной гармонии, чистоты и света. Не пропустите.

Где, когда, сколько: Кафедральный собор Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии, Кафедральный собор Святых Петра и Павла, Дом-музей Марины Цветаевой; 27 - 29 сентября; 500 - 3 500 руб.

Фото: Московская государственная академическая филармония

Кто играет: Государственный симфонический оркестр "Новая Россия" под управлением Юрия Башмета, солист Дмитрий Маслеев.

Что играет: А. Сальери - увертюра к опере "Аксур, царь Ормуза", В.А. Моцарт - Концерт № 24 для фортепиано с оркестром, П. Чайковский - Симфония № 6 ("Патетическая")

Почему идти: В программе, безыскусно названной "Моцарт и Чайковский", незнамо как оказался еще и Сальери. Но закроем глаза на странности программирования, а откроем на других авторов и исполнителей. Молодой покоритель нашего музыкального Олимпа Дмитрий Маслеев солирует в одном из лучших фортепианных концертов Моцарта. Давний его обитатель Юрий Башмет дирижирует главной симфонией Чайковского. А Сальери… ну, он, как говорится, "на разогреве".

Где, когда, сколько: Большой зал Консерватории; 29 сентября; 500 - 2 200 руб.