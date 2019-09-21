Новости

В Волгограде "Цифровой забег" собрал более 40 маленьких участников 11:14
Прокуратура начала проверку по факту пожара в ТЦ Владивостока 11:13
МИД Ирана назвал провальной санкционную политику США 11:08
Автомобили Ravon вернулись в Россию: что будут продавать, какие планы 11:02
На Байкале начали действовать новые правила туризма 10:40
"Цифровой забег" прошел в Забайкалье 10:19
Появилось видео сгоревшего ТЦ во Владивостоке 10:15
Врачи назвали признаки начала болезни Альцгеймера 10:03
МИД Украины опровергает информацию СМИ о давлении Трампа на Зеленского 09:59
Duster получил коллекционную версию в 500 внедорожников 09:42
Стала известна примерная цена самого мощного Chery Tiggo 4 09:00
"Нафтогаз" предложил России новый тариф на транзит газа 08:37
Премиум-кроссовер Exeed для России: названа дата старта продаж 08:30
До +12 градусов потеплеет сегодня в Москве 08:13
Власти ограничили туристическую активность на Байкале 08:00
Названо привычное состояние, вызывающее проблемы с весом и кишечником 07:29
Немецкий журналист сравнил жизнь в Европе и России 07:22
Крупнейшая в истории акция по защите климата прошла в Нью-Йорке 05:42
В Магадане впервые пройдет авиашоу 05:40
Охота за чудом: В Арктике открылся сезон полярного сияния 05:00
Авиакомпании отменили более 200 рейсов из-за тайфуна в Японии 04:23
В Хабаровске подорожал проезд в общественном транспорте 04:15
Минобороны опубликовало уникальные документы об освобождении Таллина 03:37
Названа предполагаемая причина пожара в ТЦ во Владивостоке 03:30
Пожар в торговом центре "Максим" во Владивостоке локализован 03:05
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как регулируют использование электросамокатов в разных странах
Как регулируют использование электросамокатов в разных странах
Какие гаджеты удобны пожилым
Какие гаджеты удобны пожилым
Синоптики опубликовали прогноз на зиму
Синоптики опубликовали прогноз на зиму
21.09.2019 11:08
Рубрика: В мире

МИД Ирана назвал провальной санкционную политику США

Текст: Александр Саможнев
Фото: Илья Питалев / РИА Новости Фото: Илья Питалев / РИА Новости
Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Новые санкции, введенные Вашингтоном в отношении Центрального банка Ирана, нарушают все международные обязательства США, заявил глава иранского МИД Мохаммад Джавад Зариф.

По его словам, американцы хотят закрыть населению Ирана доступ к продовольствию и лекарствам.

При этом США ранее уже вводили ограничительные меры против иранского Центробанка. Скорее всего, это означает, что санкции против Тегерана не достигают своих действий.

Фото: Leon Neal / Staff/ Getty Images
Трамп: США готовы нанести удар по 15 объектам в Иране

"США никогда не были привержены международным соглашениям и только трактовали их, исходя из собственных национальных интересов, - полагает Зариф, - С одной стороны, этот шаг показывает, что Вашингтон не выполняет взятые на себя обязательства. С другой - это сигнал, что санкционная политика США исчерпывает себя".

Министр иностранных дел Ирана также отметил, что Вашингтон должен прекратить экономическую войну против Тегерана, чтобы вернуться к диалогу по ядерной сделке. Напомним, в пятницу минфин США объявил о введении санкций в отношении Центрального банка Ирана, Национального фонда развития и компании Etemad Tejarate Pars Co.

В мире Ближний Восток Иран Санкции против Ирана
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

"Нафтогаз" предложил России новый тариф на транзит газа
Представитель администрации США рассказал об "оккупированной территории РФ"
Трамп одобрил переброску на Ближний Восток дополнительных сил США
В "Роскосмосе" опровергли информацию о введенном на МКС запрете
Названа предполагаемая причина пожара в ТЦ во Владивостоке