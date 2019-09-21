МИД Ирана назвал провальной санкционную политику США

Новые санкции, введенные Вашингтоном в отношении Центрального банка Ирана, нарушают все международные обязательства США, заявил глава иранского МИД Мохаммад Джавад Зариф.

По его словам, американцы хотят закрыть населению Ирана доступ к продовольствию и лекарствам.

При этом США ранее уже вводили ограничительные меры против иранского Центробанка. Скорее всего, это означает, что санкции против Тегерана не достигают своих действий.

"США никогда не были привержены международным соглашениям и только трактовали их, исходя из собственных национальных интересов, - полагает Зариф, - С одной стороны, этот шаг показывает, что Вашингтон не выполняет взятые на себя обязательства. С другой - это сигнал, что санкционная политика США исчерпывает себя".

Министр иностранных дел Ирана также отметил, что Вашингтон должен прекратить экономическую войну против Тегерана, чтобы вернуться к диалогу по ядерной сделке. Напомним, в пятницу минфин США объявил о введении санкций в отношении Центрального банка Ирана, Национального фонда развития и компании Etemad Tejarate Pars Co.