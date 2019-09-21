Минобороны опубликовало уникальные документы об освобождении Таллина

Министерство обороны России подготовило к 75-летию освобождения от гитлеровских оккупантов Таллина специальный мультимедийный проект.

На сайте ведомства опубликованы уникальные рассекреченные документы: боевые донесения, оперативные директивы, наградные документы, свидетельства о зверствах немцев на территории Эстонии. В архивных документах рассказывается о героизме и самоотверженности солдат и офицеров Красной армии. Кроме того, материалы повествуют о том, как местные жители, рискуя жизнью, помогали советским войскам освобождать эстонскую землю от гитлеровских оккупантов. Одна из целей проекта Минобороны РФ - охрана и защита исторической правды, противодействие фальсификациям истории, попыткам пересмотра итогов Великой Отечественной и Второй мировой войн.