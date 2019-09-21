Новости

Минобороны опубликовало уникальные документы об освобождении Таллина 03:37
Названа предполагаемая причина пожара в ТЦ во Владивостоке 03:30
Крупный пожар в старейшем торговом центре Владивостока локализован 03:05
Трамп одобрил переброску на Ближний Восток дополнительных сил США 02:25
В "Роскосмосе" опровергли информацию о введенном на МКС запрете 01:58
Крупный торговый центр загорелся во Владивостоке 01:29
В Гватемале два десятка заключенных совершили побег из изолятора 00:50
В США в национальном парке перевернулся автобус с туристами 00:11
"Зенит" - "Рубин" - онлайн-трансляция матча 10-го тура РПЛ 00:05
РФ предложила Таиланду "умный" город 20.09.2019
Представитель администрации США рассказал об "оккупированной территории РФ" 20.09.2019
Российская теннисистка пыталась продать свое место на турнире 20.09.2019
В Брянске задержан подозреваемый в убийстве курьеров спецсвязи 20.09.2019
Жителей, попавших в санитарно-защитную зону Шереметьево, переселят 20.09.2019
Трамп: США готовы нанести удар по 15 объектам в Иране 20.09.2019
Минюст не планирует отмену профессиональных праздников времен СССР 20.09.2019
Налетчиков на больницу в Петербурге осудили на 33 года 20.09.2019
В Севастополе лошадь раздробила лицо четырехлетней девочки 20.09.2019
В Риге появилась огромная стена-раскраска 20.09.2019
Трамп: США вводят санкции против Центробанка Ирана 20.09.2019
Беларусь и Республика Сербская укрепляют отношения 20.09.2019
В Башкирии девочку не взяли в детсад из-за особенной внешности 20.09.2019
Трамп: США всегда готовы к военным мерам против Ирана 20.09.2019
В Парке Горького пройдет первый московский экологический фестиваль 20.09.2019
Попытка ограбления банка в Воронеже закончилась неудачей 20.09.2019
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Можно ли требовать доплаты с граждан при расселении
Можно ли требовать доплаты с граждан при расселении
Какие гаджеты удобны пожилым
Какие гаджеты удобны пожилым
Синоптики опубликовали прогноз на зиму
Синоптики опубликовали прогноз на зиму
21.09.2019 03:37
Рубрика: Общество

Минобороны опубликовало уникальные документы об освобождении Таллина

Министерство обороны России подготовило к 75-летию освобождения от гитлеровских оккупантов Таллина специальный мультимедийный проект.

Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости
Захарова ответила главе МИД Эстонии на заявление о "советской оккупации"

На сайте ведомства опубликованы уникальные рассекреченные документы: боевые донесения, оперативные директивы, наградные документы, свидетельства о зверствах немцев на территории Эстонии. В архивных документах рассказывается о героизме и самоотверженности солдат и офицеров Красной армии. Кроме того, материалы повествуют о том, как местные жители, рискуя жизнью, помогали советским войскам освобождать эстонскую землю от гитлеровских оккупантов. Одна из целей проекта Минобороны РФ - охрана и защита исторической правды, противодействие фальсификациям истории, попыткам пересмотра итогов Великой Отечественной и Второй мировой войн.

Общество История В мире Европа Эстония Правительство Минобороны Вторая мировая война
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Трамп одобрил переброску на Ближний Восток дополнительных сил США
Крупный торговый центр загорелся во Владивостоке
На Украине не исключили возможности покупки российского газа
Захарова ответила главе МИД Эстонии на заявление о "советской оккупации"
Синоптики спрогнозировали теплую зиму