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Рубрика: Общество
Проект: Наука

Названо привычное состояние, вызывающее проблемы с весом и кишечником

Текст: Оксана Грибанова
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Исследователи из Португалии заявили, что люди, привыкшие работать в ночную смену или вынужденные совершать поездки по странам с различными часовыми поясами, чаще остальных страдают от воспаления кишечника и имеют высокую склонность к полноте, пишет Eurekalert.

Фото: iStock
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- Функции группы иммунных клеток, которые вносят весомый вклад в здоровье кишечника, напрямую контролируются мозгом. Лишение отдыха или изменение привычек сна могут иметь серьезные последствия для здоровья, приводя к целому ряду заболеваний, - пояснили ученые.

Речь об иммунных клетках ILC3. Если режим отдыха неполноценный, то количество ILC3 уменьшается. В результате нарушается кишечный барьер, что провоцирует накопление жиров в организме.

Ранее ученые из центра Beth Israel Medical Center в США выяснили, что лишний вес на 60% увеличивает риск расстройства кишечника.

Общество Здоровье
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