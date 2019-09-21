Названо привычное состояние, вызывающее проблемы с весом и кишечником

Исследователи из Португалии заявили, что люди, привыкшие работать в ночную смену или вынужденные совершать поездки по странам с различными часовыми поясами, чаще остальных страдают от воспаления кишечника и имеют высокую склонность к полноте, пишет Eurekalert.

- Функции группы иммунных клеток, которые вносят весомый вклад в здоровье кишечника, напрямую контролируются мозгом. Лишение отдыха или изменение привычек сна могут иметь серьезные последствия для здоровья, приводя к целому ряду заболеваний, - пояснили ученые.

Речь об иммунных клетках ILC3. Если режим отдыха неполноценный, то количество ILC3 уменьшается. В результате нарушается кишечный барьер, что провоцирует накопление жиров в организме.

Ранее ученые из центра Beth Israel Medical Center в США выяснили, что лишний вес на 60% увеличивает риск расстройства кишечника.