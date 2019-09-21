Посольство РФ: В ДТП в Турции пострадали 22 российских туриста

При этом пятнадцать туристов, в том числе двое несовершеннолетних, были доставлены в различные больницы Антальи. Cемеро граждан от медицинской помощи отказались. Они вылетели ближайшим рейсом в Россию.

В медучреждениях остаются восемь путешественников с травмами различной степени тяжести, их жизни ничто не угрожает, проинформировали в диппредставительстве.

Напомним, автобус, перевозивший российских туристов в аэропорт, перевернулся в субботу в турецкой провинции Анталья вблизи поселка Аксу. Туристы ехали с отдыха в курортной зоне Кемера. Полиция проводит расследование инцидента.