Посольство РФ: В ДТП в Турции пострадали 22 российских туриста

В результате ДТП с туристическим автобусом в Анталье пострадали 22 россиянина. Ранее сообщалось о 14 раненых, уточнили в посольстве РФ в Турции в Facebook.
Фото: AP Photo/John Minchillo
При этом пятнадцать туристов, в том числе двое несовершеннолетних, были доставлены в различные больницы Антальи. Cемеро граждан от медицинской помощи отказались. Они вылетели ближайшим рейсом в Россию.
В медучреждениях остаются восемь путешественников с травмами различной степени тяжести, их жизни ничто не угрожает, проинформировали в диппредставительстве.
Напомним, автобус, перевозивший российских туристов в аэропорт, перевернулся в субботу в турецкой провинции Анталья вблизи поселка Аксу. Туристы ехали с отдыха в курортной зоне Кемера. Полиция проводит расследование инцидента.