Прокуратура начала проверку по факту пожара в ТЦ Владивостока

Прокуратура города Владивостока с привлечением специалистов управления надзорной деятельности правления МЧС России по Приморскому краю организовала проверку по факту крупного пожара в торговом центре "Максим". Об этом сообщили в прокуратуре Приморского края.

Предстоит проверить исполнение законодательства о пожарной безопасности. Особое внимание специалисты надзорного ведомства обратят на исправность автоматической пожарной сигнализации, систем оповещения, эксплуатируемых электросетей и электрооборудования, достаточности первичных средств пожаротушения.

Кроме этого, прокуроры дадут оценку соблюдения требований пожарной безопасности собственником здания и арендаторами помещений (в том числе кафе, в котором, по предварительным данным, образовался очаг возгорания).

В настоящее время по сообщению о возгорании проводится доследственная проверка.

Напомним, сегодня утром, около 6 часов местного времени (23 часа мск) произошел пожар в ТЦ "Максим". К 10 часам огонь был локализован, к 13.30 ликвидировано открытое горение. Площадь пожара составила 1,5 тысячи квадратных метров. Пострадавших нет. Уничтожено имущество около 160 арендаторов.