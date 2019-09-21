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21.09.2019 11:13
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Прокуратура начала проверку по факту пожара в ТЦ Владивостока

Текст: Татьяна Дмитракова

Прокуратура города Владивостока с привлечением специалистов управления надзорной деятельности правления МЧС России по Приморскому краю организовала проверку по факту крупного пожара в торговом центре "Максим". Об этом сообщили в прокуратуре Приморского края.

Предстоит проверить исполнение законодательства о пожарной безопасности. Особое внимание специалисты надзорного ведомства обратят на исправность автоматической пожарной сигнализации, систем оповещения, эксплуатируемых электросетей и электрооборудования, достаточности первичных средств пожаротушения.

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости
Названа предполагаемая причина пожара в ТЦ во Владивостоке

Кроме этого, прокуроры дадут оценку соблюдения требований пожарной безопасности собственником здания и арендаторами помещений (в том числе кафе, в котором, по предварительным данным, образовался очаг возгорания).

В настоящее время по сообщению о возгорании проводится доследственная проверка.

Напомним, сегодня утром, около 6 часов местного времени (23 часа мск) произошел пожар в ТЦ "Максим". К 10 часам огонь был локализован, к 13.30 ликвидировано открытое горение. Площадь пожара составила 1,5 тысячи квадратных метров. Пострадавших нет. Уничтожено имущество около 160 арендаторов.

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