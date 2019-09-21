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21.09.2019 14:38
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

В Петербурге 20 тысяч человек вышли на "Цифровой забег"

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)
Фото: Анжела Мнацаканян
По историческому центру Петербурга пробежали почти 20 тысяч человек. Акция прошла в рамках "Кросса наций" и "Цифрового забега", посвященного замене аналогового телевидения на "цифру".

Состоялись забеги и в других регионах Северо-Западного федерального округа. Всего на "цифру" 14 октября перейдет 21 российский регион. Это будет завершающий этап отключения аналогового эфирного ТВ. Россияне будут смотреть 20 федеральных телеканалов в "цифре" с отличной картинкой и качественным звуком. И что особенно важно - бесплатно.

Фото: Тимур Алиев
В Махачкале участниками "Цифрового забега" стали около 200 человек

В Северной столице забег стартовал с Дворцовой площади. Участники бежали примерно пять километров через Троицкий мост и Кронверкскую набережную. Для самых юных участников забега были организованы дистанции в 300, 400 и 500 метров.

Чтобы спортсмены беспрепятственно прошли дистанцию, на время забега в историческом центре Петербурга были изменены маршруты движения транспорта, ряд улицы были перекрыты для машин.

В Пскове и Вологде участников забега ждал фестиваль красок, в городе Гатчина Ленинградской области после того, как финишировали все участники, запустили воздушных змеев. К слову, в Вологде и Гатчине протяженность дистанции "Цифрового забега" составила 5040 метров, что соответствует числу башен в сети цифрового вещания.

А самой короткой оказалась дистанция "Цифрового забега" в Петрозаводске. Около тысячи человек преодолели расстояние в два километра. На дистанцию вышло много пожилых петрозаводчан, они не бежали, а шли скандинавской ходьбой, что позволило им не выдохнуться и прийти к финишу довольно быстро.

По всей стране "цифровых" бегунов поддержали жители регионов, уже перешедших на современное вещание. Они участвовали в акции под лозунгом "Все будет четко!".

Экономика Отрасли Связь Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург Переход на цифровое телевидение РГ-Фото
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