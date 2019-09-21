В Петербурге 20 тысяч человек вышли на "Цифровой забег"

Состоялись забеги и в других регионах Северо-Западного федерального округа. Всего на "цифру" 14 октября перейдет 21 российский регион. Это будет завершающий этап отключения аналогового эфирного ТВ. Россияне будут смотреть 20 федеральных телеканалов в "цифре" с отличной картинкой и качественным звуком. И что особенно важно - бесплатно.

В Северной столице забег стартовал с Дворцовой площади. Участники бежали примерно пять километров через Троицкий мост и Кронверкскую набережную. Для самых юных участников забега были организованы дистанции в 300, 400 и 500 метров.

Чтобы спортсмены беспрепятственно прошли дистанцию, на время забега в историческом центре Петербурга были изменены маршруты движения транспорта, ряд улицы были перекрыты для машин.

В Пскове и Вологде участников забега ждал фестиваль красок, в городе Гатчина Ленинградской области после того, как финишировали все участники, запустили воздушных змеев. К слову, в Вологде и Гатчине протяженность дистанции "Цифрового забега" составила 5040 метров, что соответствует числу башен в сети цифрового вещания.

А самой короткой оказалась дистанция "Цифрового забега" в Петрозаводске. Около тысячи человек преодолели расстояние в два километра. На дистанцию вышло много пожилых петрозаводчан, они не бежали, а шли скандинавской ходьбой, что позволило им не выдохнуться и прийти к финишу довольно быстро.

По всей стране "цифровых" бегунов поддержали жители регионов, уже перешедших на современное вещание. Они участвовали в акции под лозунгом "Все будет четко!".