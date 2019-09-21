Астрахань на сто процентов готова к приему цифрового вещания

Всероссийский День бега в Астрахани отметили "Цифровым забегом". Этой акцией астраханцам напомнили о переходе региона на цифровое телевещание.

По словам начальника управления связи и массовых коммуникаций облминпрома Владимира Дворядкина, Астраханская область готова к приему цифрового вещания на 100 процентов. В регионе работают 644 волонтера, которые помогают настраивать телевизоры на прием цифрового сигнала пожилым гражданам.

Кроме того, администрация закупила 1563 цифровые приставки для нуждающихся астраханцев, в том числе - для ветеранов Великой Отечественной войны.

Переход на цифровое вещание завершится 14 октября. Причем по всей стране. В этот день последние 20 регионов отключат аналоговое вещание. И 20 федеральных каналов бесплатно можно будет смотреть в "цифре", что дает более качественную картинку и звук.

Всем участникам "Цифрового забега" выдали манишки с символикой цифрового эфирного телевидения и порядковыми номерами, как у спортсменов. Но на событии, скорее, присутствовал дух товарищества, чем соперничества: играла веселая музыка, всем раздавали воздушные шары. Некоторые специалисты пришли на забег вместе с детьми.

"У нас информационно-спортивное событие, так что никто с секундомером стоять не будет, - рассказала Ирина Кравченко, которая пришла на забег с дочкой Машей. - Главное, до каждого астраханца достучаться, чтобы подготовились к переходу: приобрели приставку, настроили антенну и смотрели телевидение в высоком качестве".

Ранее, на "Деловом завтраке" в "РГ" журналисты задали такой вопрос генеральному директору "Российской телевизионной и радиовещательной сети" Андрею Романченко:

"Что получат или потеряют те, кто перейдет цифровое вещание. они получили, что потеряли?". И вот что он ответил: "Нужно вспомнить, для чего, собственно, была написана программа перехода на цифровое телевидение (Федеральная целевая программа "Развитие телерадиовещания в РФ на 2009-2018 годы". - Прим. ред.).

Еще девять лет назад 27 процентов жителей нашей страны имели возможность смотреть 1-2 телевизионных канала, не более, а 44 процента - не более 4 телевизионных каналов. Сейчас все жители России могут смотреть 20 телевизионных каналов в цифровом качестве с хорошим стереозвуком. Это самое главное, что люди приобретают при переходе на новый цифровой формат. Не теряют, наверное, ничего. Множество каналов, включая региональные, продолжат работать в аналоге. В регионах первой и второй волны их, например, более 130. Эти каналы можно будет смотреть параллельно с цифровым вещанием".

14 октября, напомним, в России завершается кампания по отключению аналогового эфирного вещания.