Крымчанин стал чемпионом мира по боксу

В Екатеринбурге на 20-м чемпионате мира по боксу среди мужчин воспитанник крымской республиканской спортшколы №2 и клуба бокса "Таврия" Глеб Бакши в финале завоевал золотую медаль в весовой категории до 75 килограммов. Об этом сообщила пресс-служба министерства спорта Республики Крым.

После победы в четвертьфинале над кубинцем Арленом Лопезом Гордона и в полуфинале над бразильцем Эбертом да Консейсао Соузой в решающем поединке Бакши встретится с филиппинцем Эумиром Марсиалем. Во втором раунде крымский боксер отправил соперника в нокдаун. Судьи отдали предпочтение Глебу Бакши, который стал на своем первом чемпионате мира лучшим.

- Скажу честно, еще перед боем дал себе такую задачу, чтобы соперник обязательно упал, - признался новоиспеченный чемпион после победы. - Это нельзя предугадать заранее. Но когда это произошло - выдохнул. Не стал выигрывать досрочно, потому что надо было идти по плану боя, который выбрали мне тренеры.

После боя крымский спортсмен поблагодарил всех, кто верил в его победу.

- Я посвящаю победу семье, - сказал Глеб. - Два дня назад у моего первого тренера Олега Мельника был день рождения. Спасибо Республике Крым и городу Кемерово, которые меня все это время поддерживали. Теперь вы видите результат. Сейчас можно передохнуть, а уже завтра надо будет начинать подготовку к Олимпийским играм. Это самое главное событие, которое ждет меня впереди. На этом чемпионате я был темной лошадкой, дальше будет сложнее.

Справка "РГ"



Боксом 23-летний Бакши начал заниматься в семилетнем возрасте в клубе "Таврия" под руководством первого тренера Олега Мельника. После школы поступил в Крымский федеральный университет имени Вернадского. Бронзовый призер чемпионата РФ по боксу 2017 года и чемпион России 2018 года. После завоевания нескольких призовых мест и побед на российских турнирах тренерский штаб сборной РФ решил включить Глеба в состав национальной сборной на домашний чемпионат мира 2019 года в Екатеринбурге.

