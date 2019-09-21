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21.09.2019 21:49
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Крыму горел мужской Косьмо-Дамиановский монастырь

Текст: Сергей Винник (Симферополь )

Пожарные потушили возгорание в мужском Косьмо-Дамиановском монастыре под Алуштой. Об этом сообщает Главное управление МЧС в Крыму.

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По данным спасателей, сообщение о возгорании в монастыре поступило под вечер субботы 21 сентября, в 16.50. Выяснилось, что горит кровля одноэтажного здания монастыря. Площадь пожара составила около 300 квадратных метров. Менее чем за час пожар был ликвидирован. В результате ЧП никто не пострадал. В ликвидации очага горения участвовали 17 человек и четыре единицы техники.

28 января 2018 года в Бахчисарайском район Крыма горели постройки скита Святой Анастасии Узорешительницы известного также как Бисерный монастырь. Тогда огонь уничтожил почти половину построек. Сгорели кухня, девять келий, хозяйственные помещения. Причиной возгорания стала искра, от которой загорелось утепление котельной.

Справка "РГ"

Косьмо-Дамиановский монастырь основан в 1856 году стараниями архиепископа Херсонского и Таврического Иннокентия, который во время своего путешествия по святым местам Крыма посетил источник Святых Косьмы и Дамиана. В 1923 году монастырь был закрыт, а в его помещениях разместили Управление крымского Государственного заповедника. Возродился монастырь в 1994 году. Сейчас это не только православная святыня, но один из пунктов туристического маршрута на территории Крымского природного заповедника.

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