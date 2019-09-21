Сборная России по боксу стала второй на чемпионате мира в Екатеринбурге

На завершившемся в Екатеринбурге чемпионате мира по боксу сборная России уступила в общекомандном зачете второе место, пропустив вперед команду Узбекистана.

В заключительный день соревнований сразу три российских боксера проводили финальные поединки. Капитан сборной России 32-летний Андрей Замковой, выступающий в весовой категории до 69 кг в решающем поединке турнира встречался с представителем Англии Пэтом Маккормаком.

Поединок был остановлен во втором раунде ввиду рассечения у британца. По судейским запискам раздельным решением судей победу присудили россиянину.

Вторую золотую медаль в копилку сборной принес выступающий в весовой категории до 75 кг Глеб Бакши. В поединке против филиппинца Юмира Марсиаля он имел подавляющее преимущество и по итогам боя все судьи отдали ему победу.

В третьем финале Муслим Гаджимагомедов завоевал в весовой категории до 91 кг боксировал с эквадорцем Хулио Кастильо. И тут перевес россиянина после боя не вызвал никаких вопросов у судей - 5:0.

Таким образом, сборная России заняла второе место в командном зачете, завоевав три золотых и одну бронзовую медали. Победили представители Узбекистана - три золотые, по одной серебряной и бронзовой медалей. Третьими стали боксеры из Казахстана - одно золото, одно серебро и четыре бронзовые медали.