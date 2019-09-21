В Екатеринбург привезли детей, облитых горящим маслом в Турции

Мальчики, получившие ожоги раскаленным маслом в Турции, благополучно долетели до Екатеринбурга. Дети уже проходят полное обследование у специалистов - сообщили в региональном минздраве.

- Транспортом территориального центра медицины катастроф из международного аэропорта Кольцово Екатеринбурга двое мальчиков были доставлены в ожоговое отделение ДГКБ № 9. Отделение располагает всем необходимым современным оборудованием для оказания помощи для лечения подобных термических трав, - сообщили в пресс-службе ведомства.

Сейчас дети проходят дополнительное полное обследование после которого будет выработана стратегия лечения маленьких пациентов. Заместитель министра здравоохранения региона Елена Чадова приехала в больницу, чтобы проконтролировать ситуацию.

Как уже сообщала "РГ", инцидент с российскими детьми произошел 18 сентября во время файер-шоу на курорте Кестель в турецкой Алании. Горящее масло пролилось на зрителей шоу, в том числе двух мальчиков из уральской семьи в возрасте 3, 5 и 10 лет. У одного из детей врачи зафиксировали ожоги 27 процентов тела, у второго -16. Первые дни мальчики проходили лечение в турецкой больнице, когда состояние стабилизировалось, детей доставили на самолете в Россию.

Следственный комитет по Свердловской области проводит проверку по факту инцидента с травмированием детей на зарубежном курорте .