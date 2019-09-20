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20.09.2019 11:04
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Детей из Екатеринбурга облили горящим маслом в турецком отеле

Текст: Юлия Мякишева
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Дети из Екатеринбурга возрастом 3,5 и 10 лет получили ожоги от горящего масла в одном из отелей Турции. Они госпитализированы в больницу.

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Как ранее писала "РГ", в одном из отелей на курорте Кестель в Алании во время финального ужина повар допустил ошибку в шоу, и горящее масло пролилось на людей. В итоге у одного из детей ожоги 27 процентов тела, у второго - 16. Как рассказал отец мальчиков, один из сыновей получил ожоги второй и третьей степени и пока не может перенести перелет. В связи с этим они остаются в Турции еще на несколько дней.

Уполномоченный по правам ребенка в Свердловской области Игорь Мороков подтвердил ТАСС эту информацию. Он сообщил, что все необходимые процедуры по восстановлению детей выполняются турецкими врачами. Вмешательство омбудсмена пока не требуется. Мороков подчеркнул, что аппарат держит ситуацию на контроле. Как сообщает РИА Новости, Генконсульство РФ в Анталье также проинформировано о происшествии и следит за ситуацией. В Минздраве Свердловской области уточнили, что местные врачи готовы встретить пострадавших в аэропорту и доставить в больницу, но обращений от родственников пока не было.

Это не первое ЧП с российскими детьми на курортах Турции в этом сезоне. Так, 18 августа руку 12-летней петербурженки засосало в трубу бассейна в отеле города Бодрум. Девочку сумели извлечь из воды только через пять минут и экстренно госпитализировали. За ее жизнь боролись турецкие и петербургские врачи, которые вылетели в Турцию, однако 28 августа девочка скончалась. По факту гибели ребенка СК РФ возбудил уголовное дело. По данным следствия, к трагедии привела неисправная система водоподготовки бассейна.

Фото: iStock
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Еще через несколько дней, 3 сентября, в бассейне одного из отелей в Алании утонула пятилетняя девочка из Архангельской области. Ребенка госпитализировали, но врачи не смогли ей помочь. Как уточнила мать погибшей, дочь купалась в глубоком бассейне одна и внезапно исчезла под водой. Никто не видел, как она утонула, поскольку отдыхающие следили за игрой в волейбол, проходящей неподалеку. По факту ЧП следователи также возбудили уголовное дело.

Посол России в Анкаре Алексей Ерхов уточнил, что на юге Турции увеличилось число происшествий с российскими туристами. Также выросло количество летальных случаев - с начала сезона зафиксировано 88 смертей, а также около 40 фактов медицинской эвакуации. Посол связал эту тенденцию с ростом туристического потока. Так, в прошлом году Турцию посетили порядка шести миллионов россиян, а в этом году их гораздо больше. При этом многие отдыхающие не думают о последствиях и едут в климатическую зону, которая сильно отличается от российской полосы. Руководитель консульского отдела посольства России в Турции Антон Скворцов в беседе с "Интерфакс" отметил, что трагедии с детьми также происходят, когда родители слишком полагаются на персонал отеля, который не в состоянии все усмотреть.

Происшествия ЧП Несчастные случаи Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область Екатеринбург
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