По факту гибели в Турции ребенка из России возбудили дело

В Архангельске следственные органы СКР возбудили уголовное дело после гибели пятилетней девочки в бассейне турецкого отеля.

- Дело возбуждено по статье 109 УК РФ - причинение смерти по неосторожности, - пояснил "РГ" старший инспектор регионального следственного управления СКР по Архангельской области и НАО Алексей Трескин.

Как сообщала "РГ", девочка приехала на отдых в Аланию со своей мамой. Ребенок утонул во время купания в бассейне 3 сентября, врачи местной больницы не смогли вернуть девочку к жизни.

Это уже второе уголовное дело за два дня, возбужденное в России по факту гибели детей в бассейнах турецких отелей. По данным, опубликованным "РГ" ранее, 3 сентября СК возбудил дело о смерти 12-летней петербурженки по статье "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности". По данным следствия, к той трагедии привела неисправная система водоподготовки бассейна.