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04.09.2019 00:25
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

СК возбудил дело о гибели девочки из Петербурга на турецком курорте

Текст: Вера Черенева

Обстоятельства гибели 12-летней девочки из Петербурга в бассейне на турецком курорте изучат российские следователи. По факту смерти девочки возбуждено уголовное дело по статье "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности"

Как сообщает Следственный комитет России, расследование дела находится на контроле в центральном аппарате ведомства.

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Напомним, 18 августа на курорте в городе Бодрус 12-летнюю девочку за руку засосало в трубу системы фильтрации.

Отец пытался вытащить свою дочь на поверхность, ему помогали другие отдыхающие, но девочка провела под водой больше десяти минут. Когда ее достали из воды, школьница уже была в коме. Несколько дней она провела в больнице и скончалась, не приходя в сознание. 3 сентября девочку похоронили в Петербурге.

В Следственном комитете склоняются к мнению, что причиной трагедии стало о, что элементы водоподготовки плавательного бассейна не были исправны.

Это не единственный случай гибели отдыхающих на турецких курортах в этом сезоне. Так, в июле при невыясненных пока обстоятельствах с одного из отельных комплексов была госпитализирована 16-летняя девушка, приехавшая на отдых из Красноярского края. Спустя несколько часов юная россиянка скончалась. В СКР отмечают, что сейчас эксперты устанавливают причины смерти девушки.

Также после получения травм на курорте в Турции погибла 19-летняя москвичка. 3 сентября в Анталье утонула пятилетняя девочка из России.

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