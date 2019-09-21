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21.09.2019 10:30
Рубрика: Легковые авто

Стала известна примерная цена самого мощного Chery Tiggo 4

Текст: Андрей Полухин
Фото: Пресс-служба Chery Фото: Пресс-служба Chery
Фото: Пресс-служба Chery

Цена Chery Tiggo 4 в комплектации Cosmo составит примерно 1 169 900 - 1 189 900 рублей. Об этом корреспонденту "РГ" стало известно от источника, знакомого с планами компании. По его словам, если эти планы не изменятся, то разница версий Cosmo и Techno CVT составит 70-90 тысяч рублей.
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Напомним, Cosmo с турбированным двигателем 1.5 на 147 л.с. и роботизированной коробкой передач DCT6 с двумя сцеплениями "мокрого" типа станет самой мощной версией кроссовера в российской линейке. До сотни он сможет разгоняться всего за 9,7 секунды. В смешанном цикле на каждые 100 км пути будет уходить 7,2 литра 92-го бензина.

Внешне этот Tiggo 4 не будет отличаться от автомобилей других комплектаций. Но в салоне его можно будет узнать по слегка пересмотренной центральной консоли и дефлекторам воздухообдува на втором ряду. В списке опций у этой версии будет полный "зимний" пакет, электронный стояночный тормоз с функцией удержания AutoHold, электроусилитель руля и шесть подушек безопасности.

Фото: Пресс-служба Haval.
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Точные цены компания объявит в первой декаде октября. Спустя некоторое время начнутся продажи.

Напомним, сейчас Tiggo 4 оснащается только атмосферным 2-литровым мотором мощностью 122 л.с. Модель представлена в трех комплектациях - Start с механической коробкой передач, Comfort и Teсhno - с вариатором. Стоит кроссовер от 899 900 до 1 099 900 рублей.