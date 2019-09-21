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Рубрика: В мире

Трамп одобрил переброску на Ближний Восток дополнительных сил США

Американский лидер Дональд Трамп одобрил отправку дополнительного контингента военных на Ближний Восток.

Фото: Михаил Климентьев/РИА Новости
Российская разведка занялась сбором данных об атаке на саудовские НПЗ

"Силы будут сосредоточены на воздушной и противоракетной обороне", - заявил министр обороны США Марк Эспер. Он отметил, что за помощью обратилась Саудовская Аравия. Поводом стала недавняя атака дронов на объекты нефтяной отрасли королевства.

Соединенные Штаты перебросят на Ближний Восток зенитные ракетные комплексы Patriot, системы противоракетной обороны THAAD, а также истребители и средства ведения разведки. Их разместят на авиабазе Принц Султан, расположенной к востоку от Эр-Рияда. "США не стремятся к войне с Ираном, но имеют большое количество военных вариантов действий", - сказал Эспер.

В мире США В мире Ближний Восток Саудовская Аравия
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