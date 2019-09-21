Трамп одобрил переброску на Ближний Восток дополнительных сил США

Американский лидер Дональд Трамп одобрил отправку дополнительного контингента военных на Ближний Восток.

"Силы будут сосредоточены на воздушной и противоракетной обороне", - заявил министр обороны США Марк Эспер. Он отметил, что за помощью обратилась Саудовская Аравия. Поводом стала недавняя атака дронов на объекты нефтяной отрасли королевства.

Соединенные Штаты перебросят на Ближний Восток зенитные ракетные комплексы Patriot, системы противоракетной обороны THAAD, а также истребители и средства ведения разведки. Их разместят на авиабазе Принц Султан, расположенной к востоку от Эр-Рияда. "США не стремятся к войне с Ираном, но имеют большое количество военных вариантов действий", - сказал Эспер.