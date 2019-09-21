Трамп уверен в своей правоте в разговоре с Зеленским

Президент США Дональд Трамп считает, что действовал правильно в ходе телефонного разговора в июле с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Политик подверг критике представителей Демократической партии, которые сделали из этого скандал, подозревая в оказании давления на украинское руководство.

"Они сфабриковали историю обо мне и моем обычном телефонном разговоре с новым президентом Украины", - написал Трамп в Twitter.

....story about me and a perfectly fine and routine conversation I had with the new President of the Ukraine. Nothing was said that was in any way wrong, but Biden’s demand, on the other hand, was a complete and total disaster. The Fake News knows this but doesn’t want to report! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 21 сентября 2019 г.

Глава Белого дома ясно дал понять, что это фейковые новости. На самом деле речь идет о том, что экс-президент Джо Байден требовал от украинского правительства уволить прокурора, расследовавшего дело против его сына. "Это полная катастрофа", - не сомневается Трамп.

Ранее газета The Wall Street Journal со ссылкой на свои источники писала, что во время разговора Трамп якобы просил Зеленского провести расследовании в отношении сына Байдена - Хантера, который работал на Украине в крупном газовом холдинге. При этом рекомендовал сотрудничать с его адвокатом Рудольфом Джулиани.

Издание также упоминает о том, что Джулиани летом несколько раз встречался с советником Зеленского Андреем Ермаком. При этом адвокат посольство США о сути своих контактов не информировал.