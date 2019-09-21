Байден призвал Трампа обнародовать запись разговора с Зеленским

Бывший вице-президент США и потенциальный кандидат в президенты от демократов Джозеф Байден призвал Дональда Трампа обнародовать стенограмму телефонного разговора с главой Украины Владимиром Зеленским.

Ранее в Белом доме и разведсообществе США категорически отказались удовлетворить запрос нескольких конгрессменов-демократов и предать огласке содержимое разговора, ссылаясь на закон о конфиденциальности данных.

В своем заявлении Байден сказал, что если сообщения о том, что Трамп оказывал давление на украинского президента, являются правдой, то президент злоупотребил своим положением ради собственной выгоды. Байден призвал Белый дом не только обнародовать стенограмму разговора, но и позволить конгрессу заслушать информатора из числа сотрудников американской разведки, впервые сообщившего об этом.

"Такая явная коррупция наносит ущерб и уменьшает наши институты власти, превращая их в инструменты личной политической вендетты", - сказал Байден.

Президент США Дональд Трамп неоднократно оказывал давление на президента Украины, чтобы инициировать и расследовать дело в отношении сына Джозефа Байдена, который работал в коммерческой сфере с прежними властями Украины, сообщили в пятницу ведущие американские СМИ. Газета Wall Street Journal написала о том, что Трамп якобы восемь раз призывал Зеленского во время разговора провести расследование в отношении самого Байдена и его сына Хантера. The Washington Post и New York Times также сообщили подробности звонка.

Джозеф Байден, потенциальный кандидат от демократов на предстоящих выборах президента США 2020 года, рассматривается аналитиками как самый сильный противник Трампа. При этом американские медиа дали понять, что в последнее время посредником в общении с украинскими официальными лицами якобы выступал адвокат Трампа и бывший мэр Нью-Йорка Рудольф Джулиани.

Последний подтвердил в интервью CNN, что попросил украинское правительство провести расследование в отношении Хантера Байдена, сына бывшего вице-президента. Джулиани заявил, что в качестве вице-президента Байден добивался увольнения украинского генерального прокурора Виктора Шокина, который расследовал деловые отношения его сына. Байден и его сын опровергли данные обвинения. Сам Шокин неоднократно подвергался критике со стороны Белого дома и Европейского Союза за более крупные проблемы, включая блокирование реформ в правовой системе Украины. Украинский парламент одобрил его отставку в марте 2016 года.

В пятницу Джулиани был замечен журналистами Reuters в отеле Trump International, расположенном в нескольких кварталах от Белого дома, в компании с украинским бизнесменом Львом Парнасом, с которым он недавно работал. Джулиани отказался от комментариев.

Напомним, что в США набирает обороты скандал с так называемым "разоблачителем" Трампа, который сообщил о якобы "некорректном обещании" американского президента, данном им в ходе телефонного разговора с неким иностранным лидером. Газета The Washington Post уточнила, что речь шла о разговоре американского президента с главой Украины Владимиром Зеленским, а сам рапорт был подан в Вашингтон сотрудником американской резидентуры в Киеве.

Источник, знакомый с этим вопросом, сказал агентству Reuters, что Трамп совершил "множественные действия" по вопросу преследования Байдена, а не просто ограничился одним телефонным звонком.

Демократы в нижней палате конгресса требуют проведения независимого расследования. Сразу три комитета палаты представителей создали комиссии на предмет выяснения, пытался ли Трамп заручиться помощью иностранного государства для переизбрания на второй срок. Только на роль "зарубежного помощника" в этот раз выбрана не Москва, а, как ни парадоксально, Украина. Спикер палаты представителей и ярый противник Трампа демократ Нэнси Пелоси заявила, что Белый дом нарушает федеральный закон, игнорируя расследование конгресса.

"Сообщения о достоверной жалобе заявителя о связи президента с иностранным лидером вызывают серьезные и неотложные проблемы для нашей национальной безопасности, - сказала Пелоси. - Если президент сделал то, о чем было сказано, то он вступает на опасное минное поле с серьезными последствиями для его администрации и нашей демократии".

Сам президент США в пятницу заявил журналистам, что жалоба заявителя на него, взбудоражившая Вашингтон, является "смешной" и относится к "совершенно идеальному разговору". Трамп сказал, что не знает ни личности осведомителя, ни точных обвинений в его адрес, но все его разговоры с иностранными лидерами, по его словам, "всегда были уместны". "Это информатор-партизан, - сказал Дональд Трамп. - Это просто очередная политическая хакерская работа. Вот и все". Глава Белого дома также напомнил о том, что при любом его телефонном разговоре с иностранным лидером присутствуют несколько помощников и советников.

"Странно, что при таком количестве людей, которые слышали или знают об этом прекрасном и уважительном разговоре, они не сказали ни слова. Вы знаете причину, по которой они этого не сделали?" - написал президент США в Twitter.