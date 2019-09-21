В Париже полиция применила газ для разгона "желтых жилетов"

Манифестанты зашли в здание вокзала и прошли его насквозь. Внутри помещения произошло несколько стычек со стражами порядка, которые расталкивали протестующих и отбирали у них маски. На выходе из вокзального комплекса полицейские вновь применили слезоточивый газ.

В субботу началась очередная протестная акция "желтых жилетов" в районе столичной площади Мадлен. Полиция начала выдавливать демонстрантов в боковые улицы в направлении вокзала Сен-Лазар. Актов вандализма пока не зафиксировано.

Напомним, масштабные акции протеста "желтых жилетов" начались во Франции 17 ноября 2018 года в знак протеста против повышения налога на топливо и цен на бензин. Поначалу участники движения выдвигали социальные требования, которые затем переросли в политические с требованием отставки правительства.