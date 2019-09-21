В "Роскосмосе" опровергли информацию о введенном на МКС запрете

"Роскосмос" опроверг информацию о запрете, введенном на Международной космической станции (МКС).

Ранее СМИ сообщали, что после обнаружения отверстия в бытовом отсеке космического корабля "Союз МС-09" американским астронавтам не разрешали посещать российский сегмент МКС. Якобы требовалось особое разрешение командира экипажа. В пресс-службе "Роскосмоса" данную информацию не подтвердили.

Напомним, 18 сентября глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин заявил, что спецкомиссии удалось выяснить, откуда в бытовом отсеке "Союза МС-09" появилось отверстие. "Что случилось, нам всем понятно, но мы вам ничего не расскажем", - подчеркнул руководитель госкорпорации.

Напомним, 30 августа прошлого года на МКС неожиданно упало давление. Причину нашли быстро - утечка воздуха через отверстие в два мм. Космонавты дыру заделали, герметичность станции восстановили.