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Рубрика: Общество

В "Роскосмосе" опровергли информацию о введенном на МКС запрете

"Роскосмос" опроверг информацию о запрете, введенном на Международной космической станции (МКС).

Фото: Наталья Онищенко
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Ранее СМИ сообщали, что после обнаружения отверстия в бытовом отсеке космического корабля "Союз МС-09" американским астронавтам не разрешали посещать российский сегмент МКС. Якобы требовалось особое разрешение командира экипажа. В пресс-службе "Роскосмоса" данную информацию не подтвердили.

Напомним, 18 сентября глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин заявил, что спецкомиссии удалось выяснить, откуда в бытовом отсеке "Союза МС-09" появилось отверстие. "Что случилось, нам всем понятно, но мы вам ничего не расскажем", - подчеркнул руководитель госкорпорации.

Напомним, 30 августа прошлого года на МКС неожиданно упало давление. Причину нашли быстро - утечка воздуха через отверстие в два мм. Космонавты дыру заделали, герметичность станции восстановили.

Общество Космос Правительство "Роскосмос"
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