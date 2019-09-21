Глушь, Саратов могут показаться центром Вселенной, по сравнению с городком Балламина, затерявшемся в переплетеньях шоссейных дорог неподалеку от Белфаста. Маленькие старинные домики с остроконечными крышами, непривычная архитектура ушедших веков и тишина на улицах. Впрочем, изредка прерываемая густыми стайками школьников в однообразной синей одежде и журчащих своими громкими юными голосами. Значит, 28-тысячный город живет, прибавляет в населении и не слишком смело, однако заглядывает в будущее.

В настоящем же его ждал VI розыгрыш Кубка президента по самбо, собравший 63 атлетов из десяти государств. Для них, по мере скромных возможностей, создали приличные условия в городском центре, где в Балламине проходят все развлекательные мероприятия.

Будем честны - город в Северной Ирландии не чета Лондону, Манчестеру и Глазго, приглашавшим Кубки президента до этого. Но сейчас отношения между Россией и Великобританией таковы, что принять турнир по виду спорта, где доминируют россияне - уже большая смелость. В Северной Ирландии ее проявили в прошлом году, а теперь и в этом. Занимаются организацией истинные местные добровольцы, может, далекие от самбо, зато близкие в жизни. Ведь международный турнир самбистов это та тоненькая ниточка, которая по-прежнему связывает наши страны спортивными узами.. Так к чему им рваться?

Об этом мы долго беседовали с членом Британского парламента от этого региона Йеном Пейсли, который, как и его знаменитый в прошлом отец, вершит в Великобритании большую политику. Так вот Пейсли уверенно повторял мне: "Нам обязательно надо наводить мосты, чтобы не остаться навсегда по разные стороны".

И с этим можно только согласиться. Как и с другим высказыванием, принадлежащим принцессе Катарине, находящейся на 61-й ступени британской королевской иерархии и почти всегда выбирающейся из Лондона на Кубок президента. По ее мнению, "спорт - лучший целитель", и если самбисты разных стран, ведомые Великобританией и Россией, уже шестой год подряд доказывают возможность постоянных встреч, борьбы и общения, то почему бы не сделать это политикам, несколько запутавшимся в выяснении межгосударственных отношений?

На этот раз Соединенное Королевство было представлено сразу четырьмя командами, а зрители тепло приветствовали новичков этого турнира - голландцев, и, конечно, наших.

А наши, как рассказал мне известный питерский самбист Михаил Кокорин, это по существу сборная Санкт-Петербурга, уже выигрывавшая в прошлом году здесь же главный трофей. В команду специально, чтобы уравнять шансы всех борющихся за Кубок президента, не включили чемпионов Европы..

И все равно победная история повторилась и на этот раз. В финале повержены ирландцы - 5:2. Мир самбо "прибавляет", том числе и благодаря Кубку президента. И пусть мастерство компенсируется задиристостью и задором, все равно россиянам равных пока нет.

В боевом самбо мы не выступали. Предпочли предоставить право выяснять отношения лучшим из других стран. Ожидали золота от бойцов из Тринидада и Тобаго, но нежданно хорошо проявили себя европейцы. Пропустив в начале боя несколько сильнейших ударов, финал в весе 74 килограмма выиграл немец Микаэл Осмоловски. И как хватило сил и выдержки собрать после сокрушительных ударов, пропущенных от канадца Лиама Макфайдена?

В весе 100 кг голландец с нетрадиционной для Нидерландов фамилией Шейх Хоссейни Арья через несколько секунд после старта поединка уложил на ковер британца Дела Уайлд Кота. Тому потребовалось все мужество, чтобы подняться и достойно уйти с ковра.

Ну, а если говорить о лучшем самбисте турнира, то я бы призвал обратить внимание на Евгению Волкову из Санкт-Петербурга. Всех соперниц она "укладывала" на первых же секундах своих боев. Такие пригодятся и в сборной России.

Решено, что следующий, уже седьмой по счету, розыгрыш Кубка президента примет маленький городок Дамфри в Шотландии, на котором из Глазго лучше всего добираться на корабле. А дальше в очередь хотел бы пристроиться и Дублин. Словом, Кубку президента не грозит забвение. И мосты, пусть и медленно, однако все же наводятся. Спорт действительно выступает целителем. О особенно люди, которые не только в нем, но и вокруг него. Волонтеры городка Балламины работали не только самоотверженно, но и с добрыми улыбками. С такими и наводить мосты приятно.

А те из самбистов, кто по-настоящему силен, встретятся в Южной Корее 8-11 ноября. Там в городе Чхунджу примерно в двух часах езды от столицы пройдет чемпионат мира по самбо, на который готовятся приехать сборные 85-90 стран. Ну чем самбо не олимпиец?