Блогеры отлили для УАЗа броню из бетона

Хорошие машины после смерти попадают в свой автомобильный рай (мойка с воском, ежедневный техосмотр, АЗС с 98-м бензином, и т.д.), а плохие - в руки мастеров из "Гаража 54", где их восстанавливают ровно настолько, чтобы несчастные могли заводиться и кое-как двигаться, а потом над ними всячески измываются.

На этот раз новосибирские самоделкины решили усилить корпус УАЗа, отлив броню из бетона поверх заводского кузова. Такому-то автомобилю никакая авария страшна не будет, верно?

Для этого взяли жизнеспособный еще УАЗик, которому еще жить бы да жить, гонять бы по родному бездорожью, укрепили его крышу квадратным профилем и обшили досками в качестве опалубки.

А потом стали заливать между опалубкой и кузовом бетон. Нет слов, чтобы описывать это - и машину жалко, и любопытно до ужаса, что ж в итоге получится. Поэтому лучше сами смотрите. Бетономобиль громоздок и ужасен, и это еще его не заводили! Ждем тест-драйв, а это уже скоро, бетон вот-вот застынет.