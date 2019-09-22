Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Квадратный метр Дубль дв@ Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Еще
Легковые авто Тест-драйвы Российский автопром ПДД Видео Страхование Дороги Коммерческий транспорт

Новости

Что защитит ваш автомобиль? Испытываем антигравийную пленку 12:47
АвтоВАЗ объяснил, почему отказался от "спортивной" Lada Granta 09:25
Видео: фура-длинномер попала в западню в узком проулке 08:20
УАЗ вспомнил об уникальном внедорожнике 21.09.2019
22.09.2019 13:50
Рубрика: Российский автопром

Блогеры отлили для УАЗа броню из бетона

Текст: Вадим Давыденко
Фото: скриншот с www.youtube.com Фото: скриншот с www.youtube.com
Фото: скриншот с www.youtube.com

Хорошие машины после смерти попадают в свой автомобильный рай (мойка с воском, ежедневный техосмотр, АЗС с 98-м бензином, и т.д.), а плохие - в руки мастеров из "Гаража 54", где их восстанавливают ровно настолько, чтобы несчастные могли заводиться и кое-как двигаться, а потом над ними всячески измываются.

Фото: скриншот с www.youtube.com
Блогеры выяснили, сколько велосипедов нужно для буксировки "Жигулей"

На этот раз новосибирские самоделкины решили усилить корпус УАЗа, отлив броню из бетона поверх заводского кузова. Такому-то автомобилю никакая авария страшна не будет, верно?

Для этого взяли жизнеспособный еще УАЗик, которому еще жить бы да жить, гонять бы по родному бездорожью, укрепили его крышу квадратным профилем и обшили досками в качестве опалубки.

А потом стали заливать между опалубкой и кузовом бетон. Нет слов, чтобы описывать это - и машину жалко, и любопытно до ужаса, что ж в итоге получится. Поэтому лучше сами смотрите. Бетономобиль громоздок и ужасен, и это еще его не заводили! Ждем тест-драйв, а это уже скоро, бетон вот-вот застынет.

Что защитит ваш автомобиль? Испытываем антигравийную пленку
Новые спецверсии автомобилей Lada: первые "живые" фото и цены
#видео #авто