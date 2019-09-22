Более 13 млн венесуэльцев подписали петицию в защиту суверенитета

Свыше 13 миллионов жителей Боливарианской Республики оставили свои подписи под петицией в защиту суверенитета страны и против экономических санкций со стороны США. Об этом сообщил президент Венесуэлы Николас Мадуро.

Он поздравил граждан и уточнил, что петицию "за мир и национальный суверенитет" поддержали 13 миллионов 287 тысяч 742 человека. Теперь их подписи будут переданы генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу, сообщает ТАСС.

Отметим, что сбор подписей начался в августе после введения Вашингтоном самого жесткого пакета экономических санкций в отношении Венесуэлы, в которой сегодня проживают около 28 миллионов человек. Белый дом полностью заблокировал все активы страны на территории США. Фактически, введенные меры являются полной экономической блокадой и окончательно отрезают Боливарианскую Республику от американского рынка.